家事信箱丨父母離婚如何確保子女最大利益？　爸爸爭取管養權訴訟漫長壓力大

▲ 父親在子女成長中的角色不可或缺，法律界在處理牽涉孩子的離婚訴訟時，會綜合考慮各項因素。（iStock圖片）

隨着社會進步，女性的社會地位提高，父母的傳統角色亦逐漸轉變，惟法律卻未完全跟上時代步伐。在管養子女的權利上，父親們愈來愈關注其對子女的權益，亦逐漸引起父親權益倡導者的重視。父母在離異時處理子女管養權問題上，應平等地從法律、兒童的心理、照顧能力及財政能力等各方面作考量。

香港離婚訴訟的焦點一向集中於管養權、照顧和管束權。不少人誤以為若自己獲得子女的單獨管養權，便有權掌管子女的一切，並可單方面為子女在教育、健康及信仰等方面作出重要決定。但事實並非如此，父母雙方均沒有優先或凌駕於對方的權利。即使是沒有管養權的一方亦有權就所有關乎子女的重大決定獲得徵詢，如他們認為子女的最大利益或受影響，必要時可向法庭提出申請，交由法庭處理分歧。

若父母未婚，父親則需要根據《未成年人監護條例》（第13章）申請「第3條聲明」，或尋求聲明證明自己為孩子的父親，才可享有與母親的同等權利。

過去五年，香港司法機構共頒布及刊登102宗有關管養、照顧及管束糾紛的判決。在38.2%的案件中，家事法庭作出允許父親與母親共享管養權的裁決。在17.6%的案件中，父親獲得管養權。在20.5%的案件中，父親獲得照顧及管束權。

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父親在漫長的訴訟過程中所遭受之壓力和情感上的疲憊。通常父親在母親的心理健康出現問題時，才會獲得單獨的照顧管束權，否則父親一般需要付出更多努力，才可爭取更多照顧子女的時間。值得注意的是，法庭在處理有關於子女的糾紛時，均會向社會福利署索取報告，以客觀地從獨立第三方獲取家庭狀況。至於子女的意見，則要視乎他們的年紀、表達能力及成熟情況而決定其意見在裁決上的比重。

在兒童心理方面，父母關係破裂會對子女造成頗大影響。根據依附理論（Attachment theory），孩子在早年會因渴望得到保護的安全需求，與父母或照顧者之間產生情感連結。若嬰兒在子宮裡經常聽到父親的聲音，他們就能在出生前認出父親。出生後，他們開始識別父母或照顧者的聲音、面孔和氣味，以確認誰在照顧他們。嬰兒不久後會更喜歡父母或其他熟悉的面孔，而非陌生面孔。因此，父母雙親的參與對孩子之從小成長至關重要。

除心理層面外，父親的養育是影響子女於各階段發展之一個獨立而重要因素。父親若能在分居後積極參與子女的生活，將對父親本身、子女，以及母親三方帶來正面影響。而在父母雙方發生衝突的情況下，或需家庭調解員的介入，公正地以子女為中心，關注子女和父母的需求。家庭調解員需要在確保孩子最大利益的前提下，處理父母之間的衝突，並滿足孩子的心理情感需求，從而建構父母共同責任，將衝突轉化為共同養育關係。

總括而言，父親在子女成長中的角色不可或缺。法律界需要繼續向前邁進，在處理牽涉孩子的離婚訴訟時綜合考慮各項因素，不僅要仔細審視父母雙方的管養條件，更應以孩子的最大利益為出發點，尊重他們的意願。同時，我們亦應反思現今世代的父母角色不再單一，父親為孩子成長中不可或缺的重要一環。因此，父母離異時應如何避免對子女的成長造成重大影響，確保他們的健全發展？箇中輕重應如何衡量，值得我們深思和探究。

▲ 古明慧律師行合夥人古明慧律師。（受訪者提供相片）

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責任編輯：林綺玲