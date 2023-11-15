3孩媽媽︱可嵐將誕第3胎公開輕便走佬袋清單　必備8類物品其中1物超重要

▲ 可嵐執定走佬袋入院，隨時生得！

已育有一子一女的可嵐，第3胎女兒即將出世，榮升3孩媽媽，她今胎選擇在私家醫院順產，隨時生得的她日前已經準備好「走佬袋」，她謂由於已經是第3次生B，所以執起「走佬袋」時駕輕就熟，更公開這個「輕便版走佬袋」分享給一眾準媽媽，可嵐特別指出有1件物品必須帶備。

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坊間有不少「走佬袋」的清單，但是大部份都要帶非常多的物品，亦有見過孕媽媽拖喼入院，到頭來很多物品其實不需要用到，對此可嵐接受TOPick訪問公開她的「輕便版走佬袋」，讓媽媽出院時輕鬆好多！

可嵐表示「走佬袋」質料要夠輕，不要選太重手的，多間隔可以分類物品，而坊間有一些內褲型的衛生巾，她表示對於順產會較推薦網褲，因為順產完會流很多惡露，網褲可以令傷口保持乾爽，不會太侷促。而可嵐就提醒必須要帶沖洗瓶，這個非常非常重要。

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可嵐「走佬袋」清單如下：

1. 酒店拖鞋

方便自己在醫院出入，用完即棄。

2. 網褲及產婦衛生巾

順產完會流很多惡露，網褲不用清潔用完即棄及可以保持乾爽。

3. 新生兒尿片及濕紙巾

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4. 沖洗瓶

產後每次去完廁所都需要沖洗會陰傷口，而沖洗瓶就是非常好的幫手，先將熟溫水填滿沖洗瓶，將瓶蓋扭緊，然後用力拉出噴嘴，坐上馬桶後，將瓶子倒轉並將噴嘴對準會陰位置，小便時輕輕按壓瓶身以清洗該位置，如有需要可重複幾次。

5. 束腹帶

生完要即刻用，能穩定提托腰腹部的下墜感，還能幫助塑造窈窕的身形。

6. 哺乳胸圍及乳墊

哺乳胸圍通常比一般內衣更加寬鬆，而且前部有特殊的鬆緊設計，方便媽媽在餵哺時輕鬆解開。

7. 外套及帽子防風

生完坐月完不能吹風，所以出院時要穿上長袖外套及戴帽。

8. 和尚袍及包被

初生嬰兒頸部特別柔軟，不宜穿著套頭衣服，而和尚袍只需套在嬰兒身上再打繩結繫緊即可，易於穿脫，包被就是包著BB出院時用。

喜獲$2萬生育獎金

可嵐今次第3胎將會得到政府的新生嬰兒獎勵金2萬元，對此她表示雖然金額不算多，但都會加以善用:

當是lucky money去獎勵自己，請多半個月陪月，買多少少補品，愛錫自己為主。

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記者：陳麗薇