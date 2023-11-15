  • 23°C
香港時間 : 20231115日 (週三) 20:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

3孩媽媽︱可嵐將誕第3胎公開輕便走佬袋清單　必備8類物品其中1物超重要

新手爸媽 19:17 2023/11/15

分享：

分享：

熱門 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

可嵐執定走佬袋入院，隨時生得！

已育有一子一女的可嵐，第3胎女兒即將出世，榮升3孩媽媽，她今胎選擇在私家醫院順產，隨時生得的她日前已經準備好「走佬袋」，她謂由於已經是第3次生B，所以執起「走佬袋」時駕輕就熟，更公開這個「輕便版走佬袋」分享給一眾準媽媽，可嵐特別指出有1件物品必須帶備。

最新影片:

童學園
校長專訪丨元朗公立中學校友會劉良驤紀念幼稚園 生活體驗式學習玩出孩子勇敢自信

坊間有不少「走佬袋」的清單，但是大部份都要帶非常多的物品，亦有見過孕媽媽拖喼入院，到頭來很多物品其實不需要用到，對此可嵐接受TOPick訪問公開她的「輕便版走佬袋」，讓媽媽出院時輕鬆好多！

可嵐表示「走佬袋」質料要夠輕，不要選太重手的，多間隔可以分類物品，而坊間有一些內褲型的衛生巾，她表示對於順產會較推薦網褲，因為順產完會流很多惡露，網褲可以令傷口保持乾爽，不會太侷促。而可嵐就提醒必須要帶沖洗瓶，這個非常非常重要。

點擊圖片放大
+2

可嵐「走佬袋」清單如下：

1. 酒店拖鞋

方便自己在醫院出入，用完即棄。

2. 網褲及產婦衛生巾

順產完會流很多惡露，網褲不用清潔用完即棄及可以保持乾爽。

3. 新生兒尿片及濕紙巾

點擊圖片放大
+8
+7

4. 沖洗瓶

產後每次去完廁所都需要沖洗會陰傷口，而沖洗瓶就是非常好的幫手，先將熟溫水填滿沖洗瓶，將瓶蓋扭緊，然後用力拉出噴嘴，坐上馬桶後，將瓶子倒轉並將噴嘴對準會陰位置，小便時輕輕按壓瓶身以清洗該位置，如有需要可重複幾次。

5. 束腹帶

生完要即刻用，能穩定提托腰腹部的下墜感，還能幫助塑造窈窕的身形。

6. 哺乳胸圍及乳墊

哺乳胸圍通常比一般內衣更加寬鬆，而且前部有特殊的鬆緊設計，方便媽媽在餵哺時輕鬆解開。

7. 外套及帽子防風

生完坐月完不能吹風，所以出院時要穿上長袖外套及戴帽。

8. 和尚袍及包被

初生嬰兒頸部特別柔軟，不宜穿著套頭衣服，而和尚袍只需套在嬰兒身上再打繩結繫緊即可，易於穿脫，包被就是包著BB出院時用。

喜獲$2萬生育獎金

可嵐今次第3胎將會得到政府的新生嬰兒獎勵金2萬元，對此她表示雖然金額不算多，但都會加以善用:

當是lucky money去獎勵自己，請多半個月陪月，買多少少補品，愛錫自己為主。

11月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

記者：陳麗薇

相關文章

育兒之道︱單親媽居180呎公屋打造溫馨的家　花3萬買鋼琴培養兒子：每個媽媽都不容易
今日 13:37
育兒之道︱單親媽居180呎公屋打造溫馨的家　花3萬買鋼琴培養兒子：每個媽媽都不容易
【育兒心得】12歲仔英文超班中文遜色被派Band 2叩門失敗　可嵐分享兒子升中派位過山車歷程
12:40 2023/09/22
【育兒心得】12歲仔英文超班中文遜色被派Band 2叩門失敗　可嵐分享兒子升中派位過山車歷程

你可能感興趣

育兒之道︱單親媽居180呎公屋打造溫馨的家　花3萬買鋼琴培養兒子：每個媽媽都不容易
今日 13:37
育兒之道︱單親媽居180呎公屋打造溫馨的家　花3萬買鋼琴培養兒子：每個媽媽都不容易
【育兒心得】12歲仔英文超班中文遜色被派Band 2叩門失敗　可嵐分享兒子升中派位過山車歷程
12:40 2023/09/22
【育兒心得】12歲仔英文超班中文遜色被派Band 2叩門失敗　可嵐分享兒子升中派位過山車歷程
新手爸媽 爸媽心聲 可嵐 生育 懷孕 私家醫院

最高瀏覽

【天氣報告】新一波冷空氣周四抵港　氣溫急插有地區低見13度
【天氣報告】新一波冷空氣周四抵港　氣溫急插有地區低見13度