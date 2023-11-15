【食物援助】惜食堂賽馬會食品製作中心2025年落成　料可支援逾3.6萬名基層人士

▲ 惜食堂賽馬會食品製作中心2025年落成，料可支援逾3.6萬名基層人士。

有調查顯示，本港約有6成安老院舍長者和4成接受日間護理的長者有不同程度的吞嚥困難。有見及此，香港賽馬會透過其慈善信託基金審批撥捐2.9億港元，支持小寶慈善基金興建本港最大型專為提供慈善食物援助而設的回收及製作中心，料可支援超過3.6萬名基層人士。

選址於沙田的「惜食堂賽馬會食品製作中心」預計於2025年上半年落成，啟用後將大幅提升惜食堂食物援助產量，由目前每年約300萬份餐膳增至逾900萬份，支援超過3.6萬名基層人士。項目於今日（15日）舉行奠基儀式。

樓高三層的「惜食堂賽馬會食品製作中心」預計營運的首三年，中心能為約1.5萬名基層長者提供約330萬份適合不同程度吞嚥困難長者食用的「照護食」餐膳。「照護食」泛指為患有咀嚼或吞嚥困難人士而設的膳食，包括廣稱為「軟餐」的糊狀食物。中心將設有不同環保設施，並配合智慧供應鏈管理系統以減少食物浪費。

馬會主席利子厚奠基儀式在典禮上致辭時表示，這項目不但提升惜食堂的運作效能，向更多基層市民，特別是長者，提供食物援助以滿足他們的生活所需，還會透過不同社區活動，深化大眾對惜食減廢和環境可持續發展的支持和關注，貫徹馬會建設更美好社會的宗旨。

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記者：黃穎津