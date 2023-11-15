2024蘇民峰龍年生肖運程｜肖龍本命年犯太歲　師傅指點出遊吉方

▲ 2024蘇民峰龍年生肖運程

蘇民峰師傅點評肖龍運程

肖龍朋友今年本命年犯太歲，因此，農曆三月太歲月，適宜外遊散心，春夏天出生者，宜往西北方有利、秋冬出生者向東南方有利，去錯方向會有反效果，切記。另外，農曆三月、九月適宜捐血、洗牙化解。

肖龍朋友今年腸胃較差，農曆三、六、九、十二月都要注意飲食，少吃生冷、煎炸食物。

運氣方面，主因受犯太歲影響，肖龍朋友運氣雖然排第12，但亦比較平穩。

2024年是帶水的年份，對春夏天出生者有幫助，但秋冬出生則幫助不大。

若是春夏出生龍人，過往兩年工作做得悶或不太如意，想轉工的話，2024年是短期內唯一可以考慮轉工的一年。

秋冬出生者，若不急着要轉工的話，待2025、2026、2027這三年才大舉進攻也不遲。

無論春夏秋冬出生者，運氣都不是極端化，都係平平穩穩，不是特別好或特別差

今年完全無吉星，凶星有劍鋒、伏屍，因每年犯太歲生肖都有劍鋒、伏屍跟住，易受金屬所傷見血，故犯太歲者要捐血、洗牙化解。

另有華蓋，會覺得孤獨、心情不開朗，因犯太歲已容易有情緒問題，又加上有華蓋，更加強了情緒問題，故肖龍朋友最緊要紓緩自己情緒，不要鑽牛角尖，不要胡思亂想。

註：

秋冬：出生於西曆8月8日後3月6日前。

春夏︰出生於西曆3月6日後8月8日前。

（本文獲玄學家蘇民峰師傅授權刊登）

編輯：葉翠華