2024蘇民峰龍年生肖運程｜肖蛇有男貴人助　慎防雞糊截爆棚

▲ 2024蘇民峰龍年生肖運程

蘇民峰師傅點評肖蛇運程

肖蛇朋友今年運程不俗，是天喜桃花年，有桃花，即有交際應酬，人緣好，對事業都有幫助。

今年財運排第4，桃花排第2（因仲有個紅鸞桃花星勁過天喜桃花星）。

有天喜桃花無論對單身、已婚者都有幫助，因天喜桃花星代表人緣好，別人見你個樣順眼些的話，傾生意、傾合作都容易水到渠成。

有太陽星，即有男貴人之助，若上司、拍檔、下屬是男性，則特別容易得到助力。

凶星有晦氣，代表容易俾人雞糊截爆棚，即使傾好的生意或合作都有可能甩拖，故做事必須細心跟進，尤其從事保險、地產買賣或逐單計的工程項目，千萬要留神跟進，慎防甩拖。

凶星有刧殺，因朋友而破財，千萬勿借錢俾人，做擔保更萬萬不可，借錢俾人最多收唔番，但擔保是自己能力以外的事，恐防上身，要特別警惕自己。

凶星有天空，代表計劃易成空，因此，我成日主張毋須有計劃，做人最緊要見一步行一步，識得解決眼前問題的人，才會成功。

凶星有孤神，感情稍有煩惱，心情有時會覺得孤獨、不開朗。

整體運程不俗，因2024年是帶水的年份，故春夏秋冬出生者，運勢都較平穩，春夏天出生的較好，秋冬出生者運勢會行得慢些。

註：

秋冬：出生於西曆8月8日後3月6日前。

春夏︰出生於西曆3月6日後8月8日前。

（本文獲玄學家蘇民峰師傅授權刊登）

編輯：葉翠華