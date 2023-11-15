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【MIRROR意外】涉未為舞蹈員投保及確保屏幕安全被勞工處票控　兩公司認罪分別罰款13.2萬及22萬元

社會 17:20 2023/11/15

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MIRROR演唱會意外，兩公司認未替舞蹈員購買保險及確保屏幕安全，今承認共9項傳票控罪。資料圖片

2022年7月男團MIRROR於紅館舉行的演唱會發生巨型屏幕墮落事故，造成2名舞蹈員嚴重受傷，亦有舞蹈員於綵排時墮台受傷。藝能工程等3間涉事公司涉沒有為僱員投保及確保LED屏幕的安全性等，被勞工處共票控15項傳票，案件今午（15日）於九龍城裁判法院再訊。其中舞館及藝能兩間公司承認共9罪，分別被判罰13.2萬及22萬元。案情透露，專家指懸吊屏幕的系統設計有問題及加快鋼纜金屬疲勞；負責安裝的職員沒有專業資格，更僅以目測方式作安全及功能測試。

被票控3間公司包括藝能工程有限公司、協興隆舞台工程有限公司及舞館有限公司。藝能及舞館兩間公司承認共9罪，協興隆一方申請押後索閱文件，案件押後至2024年1月17日再訊。

兩公司代表律師求情指，舞館於2003年成立，是次意外屬初犯，於紅館意外後已停止所有舞台工作，承諾不會重犯。案中23名舞蹈員亦撰寫求情信，包括被屏幕擊中的張梓峯及綵排受傷的羅德智。藝能一方求情指，公司成立近40年，在業界口碑良好，對演唱會事業角色非凡。藝能承認造成大錯，並積極配合調查，省卻法庭時間。裁判官考慮到案情及求情後，分別判舞館及藝能罰款13.2萬及22萬元。

案情指，《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》原定在2022年7月25日至8月6日在紅館舉行12場演出，主辦方為大國文化製作有張公司及覓一有限公司（MakerVille）。演唱會承辦商舞館在同年7月21日僱用羅德智、李啟言及張梓峯等24人擔任演唱會舞蹈員及簽訂合約。

事發於7月25日凌晨首次紅館綵排當日，一個舞台升降台沒有及時升回原定舞台高度，由於燈光昏暗，羅由地面墜下2至3米至升降台，羅被送院治理，胸口、右膝受傷及頸部扭傷等，須留院一天。

有舞蹈員表示，表演流程及機械裝置的設定不斷被更改；綵排及正式演唱會的舞台光線不足，加上舞台地面及升降台地面「撞色」，難以判斷升降台升上地面的時間。

至7月28日舉行第4場演唱會之際，舞台上一部大型LED屏幕突然墮下，舞蹈員李啟言及張梓峯被擊中，李頭頸重傷，送院急救後需長期留醫治療。舞館因未有依時向勞工處通報意外，以及未有為舞蹈員投保而被票控。

至於總承辦商藝能負責舞台搭建及安裝設備，分判商協興隆負責懸吊系統和升降台等裝置。涉案懸吊系統由協興隆自內地購入，其僱員安裝後僅以目測方式作安全及功能測試。

調查發現，墮屏當晚連接LED屏幕的金屬框架的其中1條鋼纜突然斷掉，令屏幕連框架墮下。機械工程師林超雄認為鋼纜因金屬疲勞而斷裂，意外成因包括鋼纜質素未如理想、負荷數據有誤而低估了屏幕的實重、懸吊系統設計有問題，以及沒有額外鋼纜作保險等。

勞工處安全專家張萬年則指出，進行測試的僱員沒有相關資歷，系統亦未獲合資格工程師檢驗及發出安全檢驗證書，故懸吊系統不安全，可預視屏幕突然墮下的風險。

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記者：陳曉欣

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