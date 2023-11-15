【MIRROR意外】涉未為舞蹈員投保及確保屏幕安全被勞工處票控　藝能舞館兩公司認9罪罰款13.2萬及22萬元

▲ MIRROR演唱會意外，兩公司認未替舞蹈員購買保險及確保屏幕安全，今承認共9項傳票控罪。資料圖片

2022年7月男團MIRROR於紅館舉行的演唱會發生巨型屏幕墮落事故，造成2名舞蹈員嚴重受傷，亦有舞蹈員於綵排時墮台受傷。藝能工程等3間涉事公司涉沒有為僱員投保及確保LED屏幕的安全性等，被勞工處共票控15項傳票，案件今午（15日）於九龍城裁判法院再訊。舞館及藝能兩間公司承認共9罪，分別被判罰13.2萬及22萬元。協興隆一方則申請押後至2024年1月17日待索閱文件。

被票控3間公司包括藝能工程有限公司、協興隆舞台工程有限公司及舞館有限公司，藝能及協興隆案發時是紅館的佔用人。

藝能及舞館今由律師代表出庭，兩間公司承認共9罪。協興隆公司代表到庭應訊，辯方表示今日首度代表被告出庭，申請押後索閱文件，署理主任裁判官香淑嫻批准押後至2024年1月17日再訊。

涉舞館的5項傳票指，舞館涉沒有確保24名舞蹈員於進行舞蹈綵排及表演工作時的安全及健康；當僱員李啟言及羅德智因意外引致完全或部分喪失工作能力超過3天而沒有在14天內向勞工處處長發出意外通知，以及沒有為24名舞蹈員購買保險。

涉藝能的4項傳票指，藝能沒有確保懸吊LED顯示屏的系統是安全及不會危害健康的；沒有在24小時內將羅德智的嚴重意外事件通知職業安全主任，以及沒有在李啟言及張梓峯發生意外後7天內書面通知職業安全主任。

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記者：陳曉欣