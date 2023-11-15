  • 24°C
香港時間 : 20231115日 (週三) 18:44
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR意外】涉未為舞蹈員投保及確保屏幕安全被勞工處票控　藝能舞館兩公司認9罪罰款13.2萬及22萬元

社會 17:20 2023/11/15

分享：

分享：

熱門 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

MIRROR演唱會意外，兩公司認未替舞蹈員購買保險及確保屏幕安全，今承認共9項傳票控罪。資料圖片

2022年7月男團MIRROR於紅館舉行的演唱會發生巨型屏幕墮落事故，造成2名舞蹈員嚴重受傷，亦有舞蹈員於綵排時墮台受傷。藝能工程等3間涉事公司涉沒有為僱員投保及確保LED屏幕的安全性等，被勞工處共票控15項傳票，案件今午（15日）於九龍城裁判法院再訊。舞館及藝能兩間公司承認共9罪，分別被判罰13.2萬及22萬元。協興隆一方則申請押後至2024年1月17日待索閱文件。

被票控3間公司包括藝能工程有限公司、協興隆舞台工程有限公司及舞館有限公司，藝能及協興隆案發時是紅館的佔用人。

藝能及舞館今由律師代表出庭，兩間公司承認共9罪。協興隆公司代表到庭應訊，辯方表示今日首度代表被告出庭，申請押後索閱文件，署理主任裁判官香淑嫻批准押後至2024年1月17日再訊。

涉舞館的5項傳票指，舞館涉沒有確保24名舞蹈員於進行舞蹈綵排及表演工作時的安全及健康；當僱員李啟言及羅德智因意外引致完全或部分喪失工作能力超過3天而沒有在14天內向勞工處處長發出意外通知，以及沒有為24名舞蹈員購買保險。

涉藝能的4項傳票指，藝能沒有確保懸吊LED顯示屏的系統是安全及不會危害健康的；沒有在24小時內將羅德智的嚴重意外事件通知職業安全主任，以及沒有在李啟言及張梓峯發生意外後7天內書面通知職業安全主任。

最新影片推介：

TOPick診症室
TOPick診症室｜30歲港女拒接受患糖尿病致病情惡化　醫生：初期無明顯症狀

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣

保險公司 李啟言 Mirror 舞蹈 演唱會 表演 工程 九龍城 勞工處 演唱會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

遊日注意｜大阪水質污染恐致癌　神戶亦爆PFAS超標矛頭直指垃圾場
遊日注意｜大阪水質污染恐致癌　神戶亦爆PFAS超標矛頭直指垃圾場
【天氣報告】新一波冷空氣周四抵港　氣溫急插有地區低見13度
【天氣報告】新一波冷空氣周四抵港　氣溫急插有地區低見13度