  • 24°C
香港時間 : 20231115日 (週三) 18:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

昆蟲入屋｜每逢落雨家中湧現「螞蟻大軍」　成千上萬滿屋亂爬侵佔牆壁地板【附家居滅蟲法】

食用安全 18:08 2023/11/15

分享：

分享：

熱門 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

有網民分享，每逢落雨家中便湧現「螞蟻大軍」，滿屋亂爬侵佔牆壁地板。

昆蟲入屋令人相當頭痛，台灣一名網民分享家中恐怖一幕，指每逢天氣轉變、下雨天，就有海量螞蟻湧現，滿屋亂爬，佔據牆壁地板，場面震撼，令他不禁直呼「雞皮疙瘩」。

最新影片：

活得健康啲
生命鬥士｜6歲女童患罕見腦癌捱過30次電療　媽媽難忘愛女堅強度最後時光

事主於Facebook群組「爆怨公社」發文，指租住的單位每逢天氣一變、下雨便會出現大量螞蟻。從他分享的圖片可見，成千上萬的螞蟻在牆壁、地板亂爬，密密麻麻，十分誇張。

事主抱怨，租屋至今半年，房東沒有處理過螞蟻的問題，感嘆「到底是租到蟻窩還是螞蟻大軍入侵」，又說半夜下班回家，打開燈看見如此壯觀的情況，簡直令人起雞皮疙瘩。

（Facebook群組「爆怨公社」圖片）

帖文一出引起網民熱議，不少人都直呼恐怖，「嚇死人」、「整個頭皮發麻」、「進擊的螞蟻」、「看了頭昏」、「一定有窩在你家」。

亦有網民分享滅蟻方法，「要從根源開始清，不然螞蟻會無限出」、「用木醋，有用」、「用水煙，要依照你坪數買多少罐，不影響健康，還能殺塵蟎」、「螞蟻藥很有效」。

家居經常出沒昆蟲

1. 衣魚

外型像一條銀色的魚，愛吃漿糊類含澱粉質的書籍、紙皮箱、報紙、衣服，衣魚好棲息於溫暖且潮濕的環境，一到春夏可在家居的床底、衣櫃發現，屬害蟲的一種，但並不會咬人，也不會傳播疾病，對人體健康無害。

消滅/預防方法

香港蟲害管理學會主席陳澤森指出，只需簡單用吸塵機吸走便可，有需要時可輔以殺蟲水。他又建議市民盡量不要在家居堆積雜物，特別是舊報紙、紙皮箱，以免提供「食物」供衣魚生存，最好也不要將網購或來歷不明的紙皮箱帶返家中。

2. 床蝨/木蝨

床蝨又稱臭蟲，主要棲息床舖、床板等地方，牠們不帶毒性、不會傳播疾病，但會叮咬人類，以吸食人血維生，令人皮膚紅腫、痕癢難耐，有時甚至會有水泡。

消滅/預防方法

  • 以高於攝氏80度的熱水洗淨被床蝨污染的床上用品，如床單、被套，再用乾衣機烘乾。烘乾後，宜把它們放在厚膠袋隔離一段時間，確保窩藏的床蝨被完全消滅。
  • 預先在吸塵器收集袋加入一些殺蟲劑，用用吸塵器於家居四周抽吸，以捕捉四處逃逸的床蝨。
  • 使用天然矽藻土製成的粉劑，施放於床蝨出沒及匿藏處。矽藻土能磨損床蝨表皮，使其脫水而死。

3. 白蟻

白蟻是破壞性最強的蟲，一旦木材內有白蟻，牠會蛀去所有木材方罷休；而白蟲怕光，即使斷了去路，牠們會在創另一條路繼續「蛀木」，故需依靠儀器才可「殲滅」牠們。

消滅/預防方法

  • 在白蟻分飛期間，減少建築物的照明，建議把門窗緊閉，防止白蟻侵入室內。
  • 保持室內空氣流通、乾爽。檢查居所是否有滲漏的地方，包括水管、排水渠，如有，應盡早處理。
  • 若發現白蟻或白蟻巢，不要擅自處理，應盡快找專業滅蟲人員處理。

4. 書蝨

書蝨又名「卜泥」，體色有白、淡黃或灰色。書蝨體型細小，體長約1-5毫米，肉眼不易看見。以黴菌及真菌等有機質為主食。多出現在潮濕、陰暗、通風不良的環境，會啃蝕紙質、木材等等。

消滅/預防方法

  • 使用吸塵器清潔
  • 保持房子乾燥，可使用除濕機、除濕包
  • 房子濕度低時加強通風
  • 若住宅在裝潢時發現有書蝨存在，應立即停止裝潢，請專業的除蟲消毒公司處理

5. 曱甴

曱甴繁殖力強，喜歡棲身於有水而又溫暖的地方，因此容易積水的廚房及廁所最容易發現它們的蹤影，如不理會很快就會繁殖出更多小強。香港家居常見的是德國蟑螂，常藏身在雪櫃後面、微波爐底及抽油煙機等。

消滅/預防方法

放置毒餌、用除害劑毒殺曱甴，以下為擺放藥餌的最佳位置：

  • 廚房角落
  • 水渠位
  • 垃圾筒旁
  • 鋅盤上角落
  • 雪櫃、廚櫃靠牆位置
  • 微波爐、焗爐後方

另外，要預防曱甴，可以在乾爽排水孔周圍塗上一層最少10厘米闊的凡士林，防止曱甴越過爬入；亦可在排水孔裝上網眼寬2毫米的鐵絲網，阻止大型曱甴入屋。

點擊圖片放大
+3
+2

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

床蝨危機︱打工仔驚見公司椅邊藏蝨竇崩潰　網民教滅床蝨絕招：香港預備爆發
11:55 2023/11/12
床蝨危機︱打工仔驚見公司椅邊藏蝨竇崩潰　網民教滅床蝨絕招：香港預備爆發
床蝨危機丨KKwong解構床蝨5大Q&A　揭滅蝨粉危害：我唔會用
10:41 2023/11/11
床蝨危機丨KKwong解構床蝨5大Q&A　揭滅蝨粉危害：我唔會用
蝨患危機｜被蝨咬會紅腫痕癢易被誤以為是普通蚊咬　專家教3招分辨蝨咬與蚊咬
18:38 2023/11/10
蝨患危機｜被蝨咬會紅腫痕癢易被誤以為是普通蚊咬　專家教3招分辨蝨咬與蚊咬

你可能感興趣

床蝨危機︱打工仔驚見公司椅邊藏蝨竇崩潰　網民教滅床蝨絕招：香港預備爆發
11:55 2023/11/12
床蝨危機︱打工仔驚見公司椅邊藏蝨竇崩潰　網民教滅床蝨絕招：香港預備爆發
床蝨危機丨KKwong解構床蝨5大Q&A　揭滅蝨粉危害：我唔會用
10:41 2023/11/11
床蝨危機丨KKwong解構床蝨5大Q&A　揭滅蝨粉危害：我唔會用
蝨患危機｜被蝨咬會紅腫痕癢易被誤以為是普通蚊咬　專家教3招分辨蝨咬與蚊咬
18:38 2023/11/10
蝨患危機｜被蝨咬會紅腫痕癢易被誤以為是普通蚊咬　專家教3招分辨蝨咬與蚊咬
健康問題 滅蟲 昆蟲 網絡熱話 環境衞生 台灣

最高瀏覽

遊日注意｜大阪水質污染恐致癌　神戶亦爆PFAS超標矛頭直指垃圾場
遊日注意｜大阪水質污染恐致癌　神戶亦爆PFAS超標矛頭直指垃圾場
【天氣報告】新一波冷空氣周四抵港　氣溫急插有地區低見13度
【天氣報告】新一波冷空氣周四抵港　氣溫急插有地區低見13度