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【入稟索償】質疑校規禁男生留長髮涉歧視　男生入稟向校方索償10萬元

社會 19:55 2023/11/15

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兩中學畢業生林澤駿（左）及黃永熙(右)不滿學校禁留長髮，今到區域法院入稟向校方索償。資料圖片

兩中學男生質疑校規禁止男生留長髮涉歧視，今(15日）入稟區域法院要求校方索償。其中已畢業的東華三院黃笏南中學學生林澤駿指，曾遭校方脅迫不剪髮便不能上課，及被要求示眾，最終在受壓下剪去頭髮。另一學校男生則因留長髮而被要求遙距上課，指校方忽視其特殊學習需要。兩男生均要求法庭聲明校方違反《性別歧視條例》及《殘疾歧視條例》，要求賠償及道歉，其中林要求賠償10萬元及被脅迫剪髮費用賠償100元。

原告分別為林澤駿，答辯方為東華三院黃笏南中學法團校董會；另案原告為黃永熙，答辯方為天水圍循道衛理中學法團校董會；兩人均自行撰寫入稟狀。據司法機構網站顯示，兩案均排期於2024年1月29日作首次聆訊。

林於庭外表示，兩人曾向平機會投訴，平機會最後終止調整，林與黃感到無奈。林認為透過法庭處理是唯一比較有效的方法，希望法庭可聲明有關髮禁規例違反《性別歧視條例》及《殘疾歧視條例》。

據入稟狀指，林為東華三院黃笏南中學畢業生，林在學期間，即2017年9月1日至2023年8月31日，校內一直存在並執行有關男女生髮型規定嚴重差異的校規，違反《性別歧視條例》及《殘疾歧視條例》。

入稟狀續指，答辯方在2022年5月30日早會上，要求林及其他留有較長髮的男生到食物部門外示眾，駐校社工同日向林透露若他不剪髮便不能上課，惟其他長髮女生沒有受此對待。

答辯方及後向林發警告信，訓導主任於6月15日要求林在課室內冷靜，林答應於當天剪髮才獲放行，訓導主任曾指「若再不剪頭髮，將會以每天一個缺點處分，甚至將林停學」。林指受壓下剪頭髮，因而承受巨大精神壓力，情緒受困擾。

林指曾告知時任法團校董委員會成員副校長葉妙玲，林對性別認同的不一致及被診斷患有性別不安，惟答辯方依然要求林遵從有關規定。林於2022年6月向平機會投訴，平機會於2023年3月6日終止調查。林要求答辯人作出道歉及撤銷警告信，另就精神損失及懲罰性損害賠償10萬元，以及就因被脅迫的額外剪髮費用賠償100元。

另案入稟狀指，黃是一名留有較長的頭髮的男性，曾就讀於天水圍循道衞理中學。黃認為校方基於性別並沒有嚴格按校規執行校服儀容服飾，對女生的要求較為寬鬆，對男生的要求相對嚴謹。

答辯人以黃違反校規為由，於2021年4月19日起至學年完結止，大部分時間安排黃於醫療室透過視訊軟件上課，黃因而未能上體育課。黃指，答辯人做法令其情緒嚴重受困擾和焦慮等，質疑校方違反《性別歧視條例》。

黃續指，答辯人了解黃患有自閉症譜系障礙等，置黃的特殊學習需要不顧，直接導致情況持續惡化，黃需要事後在學習和社交上重新融入課堂，造成難以跨越的障礙和痛苦，構成《殘疾歧視條例》所指的歧視。黃於2021年5月18日向平機會投訴，2023年3月6日平機會終止調查，黃要求法庭頒令答辯人違反條例，以及作出賠償和道歉。

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記者：梁錦麟

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