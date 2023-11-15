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2024蘇民峰龍年生肖運程｜肖猴今年凶星多　師傅教擺陣化解

休閒消費 17:33 2023/11/15

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熱門 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

蘇民峰龍年生肖運程

蘇民峰師傅點評肖猴運程

肖猴的朋友與太歲暗合，有遠方貴人扶助，桃花方面，有些遠方暗戀對象，何謂遠方暗戀對象？可能在外地見到心儀的人，或者去旅行識到合眼緣的人，不過今年因為不是桃花年，故成事機會不大。

肖猴朋友今年運氣排第7，屬中游生肖，因始終與太歲暗合，人緣好，間接對事業都有幫助。

吉星有三台，有利地位提升。

凶星方面，在十二生肖當中，肖猴朋友今年凶星最多，故運氣只排第7。

凶星包括：飛符、官符、廉符，都代表突如其來的官非、是非或人事不和。五么、披麻，要稍為注意長輩健康。指背星，代表背後是非多，正所謂明槍易擋、暗箭難防，故今年有時是非，也有暗是非，那麼，點解救呢？

惟有以風水搭救，今年桃花位在正東，可在工作地點的桃花位放一杯水，可旺人緣、化是非。另外，中宮嗌交位可放粉紅色物件化解。

運氣方面，秋冬出生者因2026、2027是木火年，故運勢在2025、2026、2027這三年較好。2024年是帶水年，秋冬出生的猴人朋友不宜輕舉妄動，故有新想法、新搞作還是留待明年才實行較佳，2024年不宜轉變。

至於春夏出生的猴人，若過去兩年工作不太如意，打算作出一些環境上的小轉變，2024年是短期內唯一可嘗試的年份，否則就要等到2028年才可再考慮轉變了。

註：
秋冬：出生於西曆8月8日後3月6日前。
春夏︰出生於西曆3月6日後8月8日前。

（本文獲玄學家蘇民峰師傅授權刊登）

編輯：葉翠華

生肖 蘇民峰 風水

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