兒童情緒︱正向心理學家教路 培養兒童情緒管理由家長「自我關懷」做起

▲ 小朋友在計劃學懂掌握溝通的技巧和建立良好的人際關係。(照片來源：香港救助兒童會)

三年疫情「困獸鬥」使已習慣線上學習的小朋友而言，社交和情感能力可能受到影響，甚至退步。面對回復面對面交流的生活，他們需要適應的時間。香港救助兒童會顧問、東華學院人文學院院長陳自強教授教路，家長培養子女社交和情感能力除了注重提升他們的社交情感能力外，家長自身亦掌握「自我關懷」，明白孩子及自身的情感需要，恰當地表達情緒，與孩子建立和諧善意溝通。

香港救助兒童會今年推出的「童踢同樂」計劃，已進入第二階段，旨在把社交情感能力學習融入足球，以促進兒童的身心社健康，掌握溝通的技巧和建立良好的人際關係。

最新影片推介：

疫情「困獸鬥」使兒童社交能力差 能導致焦慮

陳自強教授指出三年疫情之困對小朋友和家長的情緒都帶來一些負面影響。研究顯示，六成家長對疫後兒童的身心發展感到擔憂，甚至影響到自身的情緒管理。

此外，學童的社交能力也明顯受到影響。即使在復課後，他們可能仍不習慣與他人面對面相處，也可能無法在短時間內適應在課堂環境中處理情緒或進行正常溝通。

這可能導致焦慮情緒的出現，甚至出現頭痛、肚痛等身體症狀，嚴重時可能出現咬手指、拉扯頭髮、排便問題等症狀，進一步加重了小朋友的心理負擔。

培養子女內外兼修＋家長「自我關懷」 進行良好的情緒管理

在兒童成長心理學中，有不少關於培育社交情感能力的教育框架，較普遍被使用的是教育研究機構CASEL提出的社交及情緒教育框架，該框架將社交情感分為五個主要範疇：自我認知、自我管理、社會認知、關係技巧、以及決策能力。陳教授解釋兒童社交情感技巧教育包含兩個層面：內在的情緒管理和外在的人際相處。

隨著孩子的成長，他們開始學會表達更多情緒，需要有適當的空間來宣洩內心的情感。作為家長，我們不應壓抑孩子的情緒，而是應該教導他們適當表達情緒(正面及負面)的方式。

同時，家長自身的情緒波動也會對孩子產生影響，因此我們應該學懂自我關懷，明白孩子及自身的情感需要，恰當地表達情緒，與孩子建立和諧善意溝通，成為他們成長的榜樣，更重要看到他們的優點並給予鼓勵。

在人際相處方面，陳教授認為兒童發展社交情感技巧與他們的執行功能發展相輔相成。他們需要學會過濾和思考自己的言語及行為，以減少與同伴的衝突，同時培養有效的溝通技巧和處理人際問題的能力，從而增強他們的人際關係能力。

香港救助兒童會推「童踢同樂」計劃 把社交情感技能學習融入足球

香港救助兒童會今年推出的「童踢同樂」計劃已進入第二階段，旨在將社交情感能力學習融入足球，以促進兒童的身心和社交健康。在這個計劃中，學童能夠在足球課堂上學習到重要的社交情緒技能，如同理心、建立關係和應對困難等。同時，該計劃也為有需要的家長提供「從心所育」計劃的正向管教的知識。

作為香港救助兒童會的顧問，陳教授對於「童踢同樂」計劃的理念給予高度評價。他指出，這個計劃將社交情感能力訓練與足球運動相結合，能夠發掘學童的潛能和品格優勢，同時促進整個球隊的成長，實現共同進步。

陳教授也分享了他在育兒方面的親身經驗，他的兒子從4歲起就開始踏上足球場，這個過程讓孩子早期接觸到團隊生活，學習與隊友溝通合作、協調分工，並養成遵守教練指導、球場規則和禮儀的良好品質。他坦言，雖然兒童在學習足球的過程中迅速成長，但也指出在成長階段的學童中，「失一球、進一球」可能會引發情緒波動，在場邊的家長也要多留意孩子及自身的情緒表達。

因此，透過足球運動學習更多的社交情感技巧，可以提升孩子們的團隊合作能力和情緒管理能力，不僅有助於他們在足球場上取得學習成果，更能對他們的整體成長和發展產生積極和正面的影響。

▲ 陳自強教授讓子女學踢足球，學習與隊友溝通合作。 (照片來源：香港救助兒童會)

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳