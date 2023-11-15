2024蘇民峰龍年生肖運程｜肖雞太歲相合人緣好　勿陷霧水桃花三角戀

▲ 蘇民峰龍年生肖運程

蘇民峰師傅點評肖雞運程

肖雞的朋友，今年運氣不俗，與太歲相合，合代表人緣好，各項事情都較穩定。

肖雞朋友在2023年沖太歲，但沖太歲不代表隨著2023年過去便立即完結的，實則會延續到2024年4月5日清明後才結束，故暫時在2024年春天運勢仍不穩定。

在2024年清明後，各項事情就比較穩定起來了，若在2023年能打下穩固基礎，則2024年則是比較平穩的一年。

2023年肖雞朋友沖太歲，易受金屬所傷，駕車要小心，到2024年農曆二月都要特別留意，到正式踏入新曆4月5日後，就會完全脫離2023年沖太歲的影響。

2024年，肖雞朋友與太歲相合，人緣較好。

吉星有地解、歲合、月德。地解、月德，代表逢凶化吉，能有化凶星之力。歲合，得貴人扶助，雖力量不大，仍有微力。

凶星有咸池，感情易生煩惱，咸池都係桃花星，不過叫霧水桃花，何謂霧水桃花？已經相識的人突然走埋一齊，嗰年來、嗰年散，就叫霧水桃花，不過，即使有霧水桃花都好，不一定散的，能夠拖過2024年就有機會變成真桃花，但咸池對已婚人士來說，就是三角關係，就要特別留意了。

咸池若能借助為人緣，則極有幫助，人家對你好，做事容易成功。因此，咸池桃花不是兩極化的，不是特別好或特別差，總之不要變成三角關係就好了。

凶星有死符，代表有小疾病，但肖雞朋友在2024年不是疾病年，僅春天要特別留意手腳損傷。

凶星有小耗，是小破財，平時想買又不捨得買的東西，可藉此購買把錢花了，以應小破財。

入夏後，今年無乜特別大相沖。

運氣方面，2023年要轉就轉，到2024年再轉的話，機會不是太大。但2024年萬一你真係好想轉的話，春夏出生的，在短期內稍為可以轉一轉工，因2024年是帶水年，對春夏出生的肖雞朋友，稍為少少有利。

若秋冬出生的肖雞朋友，2023年轉咗工的話，則2024年會穩定些少，若仲想轉的話，可待2025、2026及2027這三年的時機。

註：

秋冬：出生於西曆8月8日後3月6日前。

春夏︰出生於西曆3月6日後8月8日前。

（本文獲玄學家蘇民峰師傅授權刊登）

編輯：葉翠華