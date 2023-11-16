開心速遞丨樊亦敏零膠味抗拒做醫美　三太自創護膚法：我連facial都好少做

▲ 三太樊亦敏分享護膚心得！

富商劉鑾雄為《愛‧回家之開心速遞》捧場客，早前大劉暗批劇中某女演員「硬膠樣」，大劉笑言「啲肉實到呢，唔識郁」，嫌疑之一的「三太」樊亦敏則強調樣貌純天然。

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唔介意有魚尾紋

今日（11月15日）樊亦敏上載幾張跟狗仔的合照，當中她寫道：「三太和金宵大廈內的咕嚕很久沒見了，咕嚕健康快樂」，一身休閑打扮的樊亦敏化了淡妝，氣色不俗，連網民也力撐：「一D都唔覺得有膠面喎。」

另外，早前樊亦敏分享幾張大頭照，沒有刻意P圖下，雖然魚尾紋和雀斑清晰可見，但沒進行醫美療程的樊亦敏，樣貌自然又耐看，難怪網民留言：「三太點解可以咁靓女，青春永(常)駐，美麗動人嘅秘密一定要公開，好嗎？」

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三太抗拒做美容機

事實上52歲的樊亦敏不但零膠味，膚質好的她素顏也見得人，顏值完全不遜於年輕時，樊亦敏接受TOPick訪問，她直言抗拒做醫美療程。

她說：「除了導入儀器外，我完全沒有『做機』，甚至連facial也少做，在家裡敷紙面膜便算。其實經常用部機震塊面，不停按壓它，其實是否真的那麼好呢？或許因人而異，每人膚質不同，某些人『虛不受補』，震得愈厲害反而鬆弛得快，某些人膚質強勁一點，可能會接受到。」

▲ （經濟日報圖片）

除了堅持「不煙、不酒、不喝凍飲」外，樊亦敏也有其護膚法！

1.一星期只敷1-2次面膜

不少女士會每天敷面膜保住水潤肌，尤其秋冬天氣乾燥，不過樊奕敏表示一星期只敷1至2次面膜，她認為皮膚的新陳代謝會不斷進行及修護，而面膜只起著輔助的作用，每天敷面膜反而為皮膚造成負擔。

2.自創精華去面部角質

樊奕敏自創一招面部去角質方法，她不愛用磨沙膏，因為粒子太粗會傷皮膚。她說：「夜晚洗完臉，我會塗上厚厚的面霜或者精華液，敷10分鐘之後，會利用多餘的精華捽走死皮出來，之前我用磨沙膏反而令皮膚又痛又乾。」

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3.護膚品因應季節轉變

近日秋冬天氣變乾燥，樊亦敏會轉用較滋潤護膚品，另外她更勸告愛戴帽的女士要注意，她說：「若果戴帽的話，我會於額頭塗多點精華素，因為帽子經常摩擦額頭時，會令皮膚變乾，所以某段期間我額頭出了好多乾紋。」

4.別減肥過度

女生們大都嚷著要減肥，樊亦敏話要適可而止，她說：「減得太快會易令皮膚鬆弛，都是那句 吧，中國人要多飲湯水，每日要吃少少飯，有『飯氣』個人身體會好一點。」

記者：游艾維

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