【疫情預防】馬會捐款30億成立環球衞生研究院　港大及劍橋專家合組加快疫苗研發

▲ 賽馬會出資30億成立全球健康研究所，其中一項工作是促進疫苗研發。(政府新聞處)

施政報告提出，馬會將捐款30億港元，支持政府加強香港的疫情準備。這些措施包括監測、預警和感染控制機制；與內地當局共同進行疾病預防控制工作；以及疫苗開發的國際合作。

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政府及馬會今日(15日)宣布，香港賽馬會環球衞生研究院成立。醫務衞生局局長盧寵茂表示，，新研究所將促進疫苗研究的國際合作，並將專業知識和資源融合，令科學家、免疫學家、病毒學家和公共衛生專家能夠無縫合作，支持區域和國際疫苗產業的發展，將研究轉化為臨床實踐，加速開發創新、有效的疫苗。

盧寵茂表示， 投資研發除了解決眼前的危機，更是對我們未來的投資，當未來流行病和疫情爆發的時候發揮關鍵作用，使我們有能力迅速有效地做出反應。它也將作為下一代科學家和醫療保健專業人員的培訓場地。

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責任編輯：陳展棋