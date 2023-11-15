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2024蘇民峰龍年生肖運程｜肖狗今年人生多變　韜光養晦伺機而發

休閒消費 17:43 2023/11/15

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熱門 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

蘇民峰龍年生肖運程

蘇民峰師傅點評肖狗運程

肖狗的朋友沖太歲，沖代表動盪多變，有遷移、外出、變化之象，包括：感情變化、住屋變化、事業變化。

住屋變化無所謂，因2024年進入九運，九運沒有衰屋的，九運旺財不旺丁，或旺丁不旺財，故搬屋毋須特別留意。

事業變化方面，2024年是水火互換年，若春夏出生者想轉變的話，短期內可以稍為變一下的年。秋冬出生的肖狗朋友，轉咗之後或稍有不如意，但到2025、2026、2027年則會好少少。

因此，春夏出生的肖狗朋友可以轉工，秋冬出生者若不趕急又有得選擇的話，待2025年才轉較佳。

感情變化方面：結婚、分手、懷孕，都係感情變化。雖然肖狗朋友的桃花排第11，但未必一面倒是不好的。

事業變化方面：事業運亦排第11，主因是受沖太歲的影響，但今年運氣不特別差或特別好。每逢沖太歲的生肖必有大耗星跟住，大耗可買實物以應破財，若打算搬屋、結婚、懷孕，用一筆錢是正常的，否則可主動用錢，尤其買實物，以化解大耗破財之象。

今年肖牛、肖龍、肖羊、肖狗這四個生肖的腸胃都較差，尤以龍及狗依次居首二位，故必須注意飲食，尤其農曆三、六、九、十二月，特別不利腸胃。

註：
秋冬：出生於西曆8月8日後3月6日前。
春夏︰出生於西曆3月6日後8月8日前。

（本文獲玄學家蘇民峰師傅授權刊登）

編輯：葉翠華

生肖 風水 蘇民峰

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