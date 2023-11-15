2024蘇民峰龍年生肖運程｜肖豬紅鸞正桃花　攬盡吉星運勢強

▲ 蘇民峰龍年生肖運程

蘇民峰師傅點評肖豬運程

恭喜、恭喜、恭喜，重要事一定要講三次，肖豬的朋友今年真係恭喜晒。

今年是紅鸞桃花年，紅鸞是正桃花，勁過天喜桃花，何謂正桃花？單身者容易認識感情可以發展下去的人，就是正桃花；若已拍拖好耐的，今年有婚嫁機會。已婚者得紅鸞代表交際應酬、人緣好，對事業也有助力，有利提升夫婦感情。

此外，尚有龍德、紫微，最有力的貴人星，有貴人扶助，此三粒星：紅鸞、龍德、紫微，十分有用，是人緣貴人星。

桃花排第1，財運排第3，屬中上的生肖。

凶星有亡神，代表失物，容易遺失銀包、鎖匙；天官符是普通的是非星。

因為肖豬朋友堑2024年有紅鸞、有貴人，是非星發揮不到大作用。

在紅鸞桃花星的看顧下，無論春夏秋冬出生的肖豬朋友，運勢都看高一綫，2024年帶水年對春夏出生者稍為有利，故若過去兩年工作並不如意，很想作出一個轉變的話，2024年是短期內可變的一年，否則，要等到2028年才轉變了。

若生於秋冬的肖豬朋友，若可以不轉變的話，就擱置一下，到2025、2026、2027才轉更佳。

註：

秋冬：出生於西曆8月8日後3月6日前。

春夏︰出生於西曆3月6日後8月8日前。

（本文獲玄學家蘇民峰師傅授權刊登）

編輯：葉翠華