  • 24°C
香港時間 : 20231115日 (週三) 18:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

2024蘇民峰龍年生肖運程｜肖豬紅鸞正桃花　攬盡吉星運勢強

休閒消費 17:47 2023/11/15

分享：

分享：

熱門 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

蘇民峰龍年生肖運程

蘇民峰師傅點評肖豬運程

恭喜、恭喜、恭喜，重要事一定要講三次，肖豬的朋友今年真係恭喜晒。

今年是紅鸞桃花年，紅鸞是正桃花，勁過天喜桃花，何謂正桃花？單身者容易認識感情可以發展下去的人，就是正桃花；若已拍拖好耐的，今年有婚嫁機會。已婚者得紅鸞代表交際應酬、人緣好，對事業也有助力，有利提升夫婦感情。

此外，尚有龍德、紫微，最有力的貴人星，有貴人扶助，此三粒星：紅鸞、龍德、紫微，十分有用，是人緣貴人星。

桃花排第1，財運排第3，屬中上的生肖。

凶星有亡神，代表失物，容易遺失銀包、鎖匙；天官符是普通的是非星。

因為肖豬朋友堑2024年有紅鸞、有貴人，是非星發揮不到大作用。

在紅鸞桃花星的看顧下，無論春夏秋冬出生的肖豬朋友，運勢都看高一綫，2024年帶水年對春夏出生者稍為有利，故若過去兩年工作並不如意，很想作出一個轉變的話，2024年是短期內可變的一年，否則，要等到2028年才轉變了。

若生於秋冬的肖豬朋友，若可以不轉變的話，就擱置一下，到2025、2026、2027才轉更佳。

註：
秋冬：出生於西曆8月8日後3月6日前。
春夏︰出生於西曆3月6日後8月8日前。

（本文獲玄學家蘇民峰師傅授權刊登）

編輯：葉翠華

生肖 蘇民峰 風水

最高瀏覽

遊日注意｜大阪水質污染恐致癌　神戶亦爆PFAS超標矛頭直指垃圾場
遊日注意｜大阪水質污染恐致癌　神戶亦爆PFAS超標矛頭直指垃圾場
【天氣報告】新一波冷空氣周四抵港　氣溫急插有地區低見13度
【天氣報告】新一波冷空氣周四抵港　氣溫急插有地區低見13度