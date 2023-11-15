  • 24°C
香港時間 : 20231115日 (週三) 18:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

2024蘇民峰龍年生肖運程｜肖鼠太歲相合好順利　今年搵到錢容易聚財

休閒消費 17:50 2023/11/15

分享：

分享：

熱門 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

蘇民峰龍年生肖運程

蘇民峰師傅點評肖鼠運程

肖鼠的朋友在2024年運程不俗，是太歲相合年，合代表穩定、人緣好，各樣事情都順利，今年桃花排第4，運氣排第6，屬中游生肖。

2023年是肖鼠朋友的重桃花年，若在2023年認識了新的對象，到2024年都能夠發展順利，感情穩定；若已婚的話，今年感情再進一步。但若在2023年這個重桃花年，感情依然一片空白，或許就要檢討一下了。因2024年4月5日清明後，才開始踏入新運勢，在2024年的農曆二月尚有個重桃花月，屆時可以再努力一下。但若仍食白果，則要待下一個桃花了。

吉星有金匱，財帛有利，是一個儲積財富的夾萬，2024年是搵到錢，容易聚財的一年。

有將星，代表權力提升，但不同於地位提升，可能要管理的事務增多、工作增多，但實則職位未必有變。

凶星有飛刃，這是普通損傷星，但今年不是肖鼠的損傷年，不必過份擔心。另外，有白虎，不是很重的小人星。

2024年是帶水年，秋冬人宜守不宜攻，若2023年轉了工，2024年則不用轉，下一個好的時機是2025、2026、2027年。

至於春夏出生的肖鼠朋友，短期2024年是唯一可以轉變的一年，主要講工作，若2024年不轉的話，下一個時機就要等到2028年。故今年必須慎重考慮2024年是轉抑或不轉。

註：
秋冬：出生於西曆8月8日後3月6日前。
春夏︰出生於西曆3月6日後8月8日前。

（本文獲玄學家蘇民峰師傅授權刊登）

編輯：葉翠華

生肖 風水 蘇民峰

最高瀏覽

遊日注意｜大阪水質污染恐致癌　神戶亦爆PFAS超標矛頭直指垃圾場
遊日注意｜大阪水質污染恐致癌　神戶亦爆PFAS超標矛頭直指垃圾場
【天氣報告】新一波冷空氣周四抵港　氣溫急插有地區低見13度
【天氣報告】新一波冷空氣周四抵港　氣溫急插有地區低見13度