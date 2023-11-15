2024蘇民峰龍年生肖運程｜肖鼠太歲相合好順利　今年搵到錢容易聚財

▲ 蘇民峰龍年生肖運程

蘇民峰師傅點評肖鼠運程

肖鼠的朋友在2024年運程不俗，是太歲相合年，合代表穩定、人緣好，各樣事情都順利，今年桃花排第4，運氣排第6，屬中游生肖。

2023年是肖鼠朋友的重桃花年，若在2023年認識了新的對象，到2024年都能夠發展順利，感情穩定；若已婚的話，今年感情再進一步。但若在2023年這個重桃花年，感情依然一片空白，或許就要檢討一下了。因2024年4月5日清明後，才開始踏入新運勢，在2024年的農曆二月尚有個重桃花月，屆時可以再努力一下。但若仍食白果，則要待下一個桃花了。

吉星有金匱，財帛有利，是一個儲積財富的夾萬，2024年是搵到錢，容易聚財的一年。

有將星，代表權力提升，但不同於地位提升，可能要管理的事務增多、工作增多，但實則職位未必有變。

凶星有飛刃，這是普通損傷星，但今年不是肖鼠的損傷年，不必過份擔心。另外，有白虎，不是很重的小人星。

2024年是帶水年，秋冬人宜守不宜攻，若2023年轉了工，2024年則不用轉，下一個好的時機是2025、2026、2027年。

至於春夏出生的肖鼠朋友，短期2024年是唯一可以轉變的一年，主要講工作，若2024年不轉的話，下一個時機就要等到2028年。故今年必須慎重考慮2024年是轉抑或不轉。

註：

秋冬：出生於西曆8月8日後3月6日前。

春夏︰出生於西曆3月6日後8月8日前。

（本文獲玄學家蘇民峰師傅授權刊登）

編輯：葉翠華