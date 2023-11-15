2024蘇民峰龍年生肖運程｜肖兔財運事業俱佳　積極進取提升地位

▲ 蘇民峰龍年生肖運程

蘇民峰師傅點評肖兔運程

肖兔的朋友2023年犯太歲，來到2024年太歲相穿、相害，但請放心，只是很輕微的影響，特別留意農曆二及三月，小心腸胃及皮膚問題。

此外，這兩個月在感情上多是非，尤其農曆二月，因2023年犯太歲的影響到2024年春季仍延續，故易有悲觀負面情緒。

不過，可以計劃於農曆二月去旅行化解，春夏出生的朋友，可往西北方，秋冬出生者，則往東南方，去錯方向會有反效果，切記。

萬一不能抽出時間去旅行，又點算好呢？惟有依賴個人正能量了，在農曆二月期間，提醒自己要正面些，不要故思亂想，過咗春天，正式踏入2024年的運勢便開始轉好。

肖兔的朋友在2024年財運排第2，收入不隱定者，2024年可積極進取。春夏出生者在2022至2023年應該運勢麻麻，踏入2024年是比較好的一年，加上今年是肖兔朋友的財運年，事業有進展，積極爭取搵錢機會；即使秋冬出生的肖兔朋友在2024年運氣一般，但因處於財運年，也可看高一綫。

吉星有陌越，有利地位提升。

凶星有病符，留意春天的小毛病。

肖兔朋友今年桃花排第10，若2023年已婚，現在是時候計劃添丁。若2023年因犯太歲而分了手，短期內無咁快再有桃花，閒時提醒自己正面些。

註：

秋冬：出生於西曆8月8日後3月6日前。

春夏︰出生於西曆3月6日後8月8日前。

（本文獲玄學家蘇民峰師傅授權刊登）

編輯：葉翠華