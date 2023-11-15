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學校動態丨中華基督教會桂華山中學出戰舞蹈比賽　為少數族裔學生打造自信舞台

升學教育 18:59 2023/11/15

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參賽學生在來賓面前，自信表演街舞。（相片由學校提供）

霹靂舞被納入2024年巴黎奧運項目，更於早前的杭州亞運會上率先亮相，令到這項運動備受各界關注。但原來一向着重學生多元發展的中華基督教會桂華山中學，早年開始已把街舞帶進校園。今年亦不例外，將於11月18日派學生出戰由國際扶輪3450地區舉辦的第十一屆「Rookie Stars Dance Contest 扶輪新星舞蹈比賽」。日前，該校校長黃仲良更邀請扶輪社及教育界代表到學校探訪，率先欣賞參賽學生表演，乘機讓學生在賽前熱身，一展舞功！

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中華基督教會桂華山中學今年招募了十多位學生參加第十一屆「Rookie Stars Dance Contest 扶輪新星舞蹈比賽」，經國際扶輪3450地區的贊助導師指導，並進行免費街舞排練後，參賽學生大有進步。在日前的排練活動上，學生們在強勁的音樂節拍下盡展舞功，讓到場探訪及欣賞排練的扶輪社及教育界代表讚賞不已。

據負責學校街舞活動（Dance Club）及訓練項目的何老師表示，由於學校近年招收不少非華語學生，所以希望透過舉辧不同課外活動，讓不同國籍的學生有更多文化交流融和的機會，並發展學生的潛能。今年參加國際扶輪3450地區舉辦的第十一屆「Rookie Stars Dance Contest 扶輪新星舞蹈比賽」的同學有13位，他們都很興奮可以參加比賽。她續說：「今屆計劃開展前曾擔心參加人數不足，幸好結果反應不俗，令人十分鼓舞。」

何老師指出今屆參賽的十多位學生當中，有來自各級學生，而菲律賓籍學生佔大多數（另外亦包括一位尼泊爾籍和一位印度籍學生），女生比例多於男生。她認為大概是由於菲律賓的文化喜歡舞動，所以促使今次菲律賓籍學生踴躍參加Rookie Star Program。但無論是那一個國籍、男生或女生，他們在來賓面前都表現出自信，跳出水準。何老師期望同學們在加緊訓練後，在正式比賽中取得佳績。

扶輪社代表到學校探訪，欣賞表演後向學生分享寶貴意見及大合照。（相片由學校提供）

參賽學生分享感受

Dance Club主席Lauren說：「多謝各位來賓來看我們的排練，我很開心能夠參加Dance Club，藉着跳舞展現才能，令自己不再害羞、更有自信，更懂得表達自己感受。還記得最初加入Dance Club時，身邊沒有朋友，不認識其他人。但現在認識多了朋友，通過學習亦改善了不少跳舞技巧。我現在真的喜歡跳舞，因透過跳舞，性格沒那麼內向，學習到更多不同風格舞蹈。很多謝老師、舞蹈老師的從旁指導，令我擴闊了自己的世界。」

Dance Club副主席Darryl說：「好感謝扶輪社由去年開始贊助我們學習街舞，也多謝學校與導師的安排。學習跳舞的過程讓我很開心，讓我感到有壓力時得以放鬆。最初參加Dance Club時，我的性格很害羞，不敢在人前表演，但後來多得舞蹈老師的教授，改善了跳舞技巧，加上隊友的鼓勵，漸漸對跳舞更有信心，我希望跳舞能成為我未來的職業。」

街舞導師：汲取經驗最重要

今年扶輪社贊助了中華基督教會桂華山中學參賽與排練，更安排了街舞導師Miss Kaya指導參賽學生的跳舞技巧。Miss Kaya在第一課接觸這些學生已印象深刻：「大概是上課的學生當中有不少都是少數族裔學生，本身文化背景對音樂和舞蹈較易產生興趣。所以他們上第一課時，已經展現了對舞蹈的好奇和興趣。到上完第五課之後，不但當中7位曾參加上屆訓練的同學大有進步，懂得以師兄師姐的身份分享經驗給其他同學，就連初次參加的學弟學妹，都十分享受訓練過程，好快有明顯進步。」

Miss Kaya認為街舞最特別之處是可以好自由的讓舞者表達自己。

即使是同一種街舞，十個人跳也可以有十種不同感覺、十款不同風格、十個不同角色性格。我覺得學生可透過舞蹈訓練學習如何表達自己，讓別人知道自己是一個怎樣的人。我自己學習街舞雖有一段時間，但也會不斷探索自己。因為在表演一刻，你必須真誠的表現自己。如果表現怕羞或收埋自己，觀眾是會感受得到的。所以我常常鼓勵學生用自己真實的性格、個人特色去感染觀眾。

Miss Kaya續說：「參加比賽，終極目標當然是勝出比賽。但我灌輸給學生的一套，不是非贏不可，而是獲得比賽經驗更為重要。而且我希望他們即使抱着汲取經驗的心態，都要在訓練或比賽中全力以赴、做到最好。要知道基於不同原因，每次上台跳舞，都可能發揮不足十成水準，若平日練習不足，到真正上台表演時表現就會更差。所以我要求學生平日練習都要做到最好，才能在比賽中好好發揮。」

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