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聘請外傭︱新手港爸請教外傭面試問咩好？　網民設4大方向問題避免貨不對辦

新手爸媽 14:41 2023/11/19

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熱門 保暖大法 中一面試 萬千星輝賀台慶 床蝨 名校專區 新聞女王 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新手爸媽

一位新手爸爸在討論區向網民請教，面試外傭有甚麼技巧，貼文吸引大量網民留言教路，網民4從大方向教路。

不少在職父母都會聘請外傭打理家務和照顧孩子，遇到好姐姐當然如「神對友」。有一位新手港爸在Facebook討論區向網民請教，面試外傭有甚麼技巧，引來大批網民留言教路。

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網民4大方向教路

一名新手爸爸在Facebook群組「聘請工人姐姐關注組」以「明天我In海外工人姐姐，一般您們問她們咩問題？（交流心得）」為題發帖文稱，他需要聘請外傭來照顧1歲大的孩子，吸引大量網民留言，大致分為以下4類：

1. 小心中介公司和僱傭中心技倆

網民認為聘請好外傭可遇不可求，有信譽的中介公司最重要。有僱傭中心已有慣例教外傭面試時背好答案，所以她們統一地回答標準答案，看似可令人安心，到入職才發現全部是另一回事，貨不對辦。

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2. 單刀直入問清楚

有網民認為單刀直入問清楚，更有建議錄影整個面試過程，保障自己，問及工作經驗、續約問題，留意外傭回應的態度，可及早發現端倪，如：續約問題一般外傭會大方回應，若支吾以對便有可疑。有網民詳細列舉要求和疑問：

使唔使拜神？香港有無親友？工作時不准玩電話（睇佢反應），食唔食煙？有乜工作經驗？如有，叫佢詳述每日工作流程俾你聽。叫佢詳細講解每樣工作嘅細節同步驟（如湊B開奶過程、換片、煮餸等），同佢講你屋企裝咗cam，問佢有無問題？（睇佢反應）有乜要求？

3. 情境題考危機應變

透過情境題已可掌握外傭基本溝通能力，如英語。以及評估她們是否有生活常識，能勝任照顧者工作，例如如何照顧初生BB，衛生問題、沖奶注意溫度等，

佢哋嘅答案未必啱你心水，但佢答唔答到，識唔識答就知佢有無經驗，同有無心湊初生。

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4. 合眼緣看第一印象

有網民指自己沒有太大要求，只是隨緣，該網民分享經驗和想法：「我乜都冇問過，in（interview，面試）咗一分鐘都冇，見佢笑得好開心就講咗」、「其實佢喺海外，隔住部電話，佢講咩大話都得啦，最緊要合眼緣，都別無他選！」

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責任編輯：王明芳

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