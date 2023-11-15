【區旗區徽】立法會三讀通過修訂《區旗及區徽條例》　禁止倒掛

▲ 政制及內地事務局局長曾國衞。（林偉榮攝）

立法會今日三讀通過《2023年區旗及區徽條例》，規定不得倒掛、倒插、以及以任何有損區旗或區徽尊嚴的方式展示或使用區旗或區徽；不得隨意丟棄區旗或區徽，並將區旗區徽相關內容納入中小學教育。

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政制及內地事務局長曾國衞表示，政府要確保區旗及區徽得到保護和尊重，修例是為確保條例與《國旗及國徽條例》及《國歌條例》保持一致，打擊公開和故意侮辱區旗和區徽行為。他表示，不論是在現實或網絡世界發生，均屬違法。教育局稍後，會就條例發出指引和提供教學資源，協助學校達到要求。

會上，經民聯議員陸瀚民表示，不少旅遊紀念品、運動服裝都會印有區旗及區徽的圖案，期望當局可提供清晰指引以免商家、市民誤墮法網。他又指，早前香港駐倫敦經濟貿易辦事處區徽被塗污，認為現時條例並未設域外效力，當局應適時作出檢討。

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記者：趙居逸