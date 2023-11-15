女神卸貨丨曾淑雅貼母子照分享喜悅　Jumbo透露懷孕驚險事：危機都一一跨過

▲ 宅男女神曾淑雅（Jumbo）誕下兒子Kobe，可喜可賀！

宅男女神曾淑雅（Jumbo）誕下兒子Kobe，加入新手媽媽之列，步入人生另一階段。

Jumbo貼出母子合照分享誕下麟兒的好消息，並透露懷孕時的驚險時刻。

【宅男女神】曾淑雅宣布升呢做媽媽 Jumbo： 感恩小寶寶選了我

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Jumbo貼母子照

曾淑雅（Jumbo）於IG寫道：

💌Welcome to my world 👨‍👩‍👦My Babyboy

期待已久❤️我家小寶寶Kobe 仔👶🏻終於相見了 由身體調理。準備。再等待你靜悄悄的來臨。

早期的你偷偷陪我走上了台灣的3千米⛰️高山挑戰

中間遇上的一次Covid復陽 😷我地一齊頂住

尾期來一個臍帶纏頸一圈😱聽聽話話唔再亂轉

最後所有危機都一一跨過去❣️

見到你現在健健康康。。在我面前。。

安心萬分🥹🥹

黎緊就係家中日日相見了🥰🥰🥰 #1108❤️#day7

#見到個仔#真係咩痛都會頂得住🤱🏻

#貪靚小寶寶

#係肚仔恤定個靚髮見大家

【宅男女神】曾淑雅正式封盤榮升人妻 Deep V性感婚紗照曝光

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女神封盤榮升人母

Jumbo因拍攝《3日2夜》而為人認識，她於今年7月宣布嫁給拍拖3年的圈外男友，正式封盤！

其後，她火速再認懷孕，又貼出靚靚孕照。

如今，榮升人母的她迎接新成員Kobe仔，一家三口幸福美滿。

最新影片推介：戴祖儀專訪

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