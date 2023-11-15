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女神卸貨丨曾淑雅貼母子照分享喜悅　Jumbo透露懷孕驚險事：危機都一一跨過

娛樂 18:58 2023/11/15

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熱門 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

宅男女神曾淑雅（Jumbo）誕下兒子Kobe，可喜可賀！

宅男女神曾淑雅（Jumbo）誕下兒子Kobe，加入新手媽媽之列，步入人生另一階段。

Jumbo貼出母子合照分享誕下麟兒的好消息，並透露懷孕時的驚險時刻。

【宅男女神】曾淑雅宣布升呢做媽媽　Jumbo： 感恩小寶寶選了我

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Jumbo貼母子照

曾淑雅（Jumbo）於IG寫道：

💌Welcome to my world 👨‍👩‍👦My Babyboy
期待已久❤️我家小寶寶Kobe 仔👶🏻終於相見了

由身體調理。準備。再等待你靜悄悄的來臨。
早期的你偷偷陪我走上了台灣的3千米⛰️高山挑戰
中間遇上的一次Covid復陽 😷我地一齊頂住
尾期來一個臍帶纏頸一圈😱聽聽話話唔再亂轉
最後所有危機都一一跨過去❣️
見到你現在健健康康。。在我面前。。
安心萬分🥹🥹
黎緊就係家中日日相見了🥰🥰🥰

#1108❤️#day7
#見到個仔#真係咩痛都會頂得住🤱🏻
#貪靚小寶寶
#係肚仔恤定個靚髮見大家

【宅男女神】曾淑雅正式封盤榮升人妻　Deep V性感婚紗照曝光

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女神封盤榮升人母

Jumbo因拍攝《3日2夜》而為人認識，她於今年7月宣布嫁給拍拖3年的圈外男友，正式封盤！

其後，她火速再認懷孕，又貼出靚靚孕照。

如今，榮升人母的她迎接新成員Kobe仔，一家三口幸福美滿。

最新影片推介：戴祖儀專訪

TOPick柴犬追星
宅男女神丨戴祖儀不甘安穩勇於接受挑戰 　Joey享受單身生活拒「收兵」做娘娘

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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曾淑雅 娛樂人物職業 娛樂機構 娛樂行業

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