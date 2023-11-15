女神卸貨丨曾淑雅貼母子照分享喜悅 Jumbo透露懷孕驚險事：危機都一一跨過
娛樂 18:58 2023/11/15
宅男女神曾淑雅（Jumbo）誕下兒子Kobe，加入新手媽媽之列，步入人生另一階段。
Jumbo貼出母子合照分享誕下麟兒的好消息，並透露懷孕時的驚險時刻。
【宅男女神】曾淑雅宣布升呢做媽媽 Jumbo： 感恩小寶寶選了我
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Jumbo貼母子照
曾淑雅（Jumbo）於IG寫道：
💌Welcome to my world 👨👩👦My Babyboy
期待已久❤️我家小寶寶Kobe 仔👶🏻終於相見了
由身體調理。準備。再等待你靜悄悄的來臨。
早期的你偷偷陪我走上了台灣的3千米⛰️高山挑戰
中間遇上的一次Covid復陽 😷我地一齊頂住
尾期來一個臍帶纏頸一圈😱聽聽話話唔再亂轉
最後所有危機都一一跨過去❣️
見到你現在健健康康。。在我面前。。
安心萬分🥹🥹
黎緊就係家中日日相見了🥰🥰🥰
#1108❤️#day7
#見到個仔#真係咩痛都會頂得住🤱🏻
#貪靚小寶寶
#係肚仔恤定個靚髮見大家
【宅男女神】曾淑雅正式封盤榮升人妻 Deep V性感婚紗照曝光
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女神封盤榮升人母
Jumbo因拍攝《3日2夜》而為人認識，她於今年7月宣布嫁給拍拖3年的圈外男友，正式封盤！
其後，她火速再認懷孕，又貼出靚靚孕照。
如今，榮升人母的她迎接新成員Kobe仔，一家三口幸福美滿。
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撰文 : TOPick柴犬出動