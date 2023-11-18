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育兒心得｜「調教」兒子放棄比中指壞習慣 爸爸奇招獲網民力讚

育兒資訊 17:14 2023/11/18

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爸爸罰兒子站立「比中指」中指1小時，兒子表示以後再不敢了。(照片來源：微博)

不少父母對於小朋友頑皮劣習難以教除，感到十分頭痛! 內地一位父親分享用一招 KO兒子頻繁的「比中指」陋習 ，並把有關「整治」調皮兒子視像上載至網上，引起網民熱議，有網民稱讚父親手段文明且有趣。

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綜合北京報導，一名10歲頑皮的男童平日很喜歡對他人「比中指」，對象不論是同學或陌生人，父親雖曾責教這名男童，但愛玩的他無視父親教導，甚至在考卷上畫了「比中指」手勢，終引起父親怒火。

父親決定要「調教」兒子，要求兒子雙手高舉「比中指」，以此姿勢罰站1小時，並把整個「調教」過程錄了下來，上載至視頻。在映象中，父親在一旁質問罰站的兒子：「你不是喜歡這個動作嗎?」兒子語帶哭腔回覆：「不喜歡...」並表示以後再不敢「比中指」了。

影片帖文一出，吸引不少網民討論和點讚父親的「調教」方式，有網民認為相對於傳統的體罰，這樣的方法更有趣，更能教育出深刻的印象，「愛比比個夠，很合理啊，比出心理陰影就不會再亂比了」，「罰的好，爸爸很聰明」，「換作是我早就動手打人了」，「幸好爸爸不是怪獸家長」，「確實要好好教育熊孩子」，「小孩真的很難教，不能打人常常不知道該怎麼辦」，「這招好有效，學起來」。

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責任編輯︰王明芳 

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