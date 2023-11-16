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心血管病︱天氣轉冷頭重胸悶或是心血管病發徵兆　醫生揭6大高危族群

保健美顏 17:01 2023/11/16

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天氣轉冷頭重胸悶，或是心血管病發病徵兆！醫生揭6族群高危。

天氣轉冷不再悶熱，很多人感到開心，但要小心這階段容易誘發心血管疾病！

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活得健康啲
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台灣腎臟科醫生林軒任在Facebook專頁發文，表示某些族群在天氣變化大的時節，容易出現頭重、胸悶、肩頸脖痛的問題，並不是普通辦公室痛症這麽簡單，而是有機會為心血管病發前的徵兆，一定要小心留意。

林軒任指出，很多人會將「冠狀動脈疾病」和「心肌梗塞」混淆，其實兩者是因果的關係：

心肌梗塞是源自於冠狀動脈粥狀硬化，導致血管產生斑塊，當血栓把血管塞住，使得心肌無法獲得養份，就會導致心肌壞死。所以，心肌梗塞是冠狀動脈疾病最危急的狀況。

林軒任警告，若心肌梗塞沒有及時就醫，臨床案例顯示，有大約2至3成患者會在送醫前就心肺停止，死亡率高達10％；即使送醫時心肺功能還正常，也可能因為長時間心肌沒有得到足夠的供氧量，出現壞死。

發病3大徵兆、6類人高危

林軒任又邀請中國醫藥大學附設醫院心導管室副主任盧炯睿醫生，探討「冠狀動脈疾病」，其中提到有6類人是發病高危族群：

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另外，患者通常在發病前，會出現3大徵兆，包括：

  • 活動性胸悶、胸痛
  • 呼吸困難
  • 不規則的心絞痛

醫生最後提醒，在天氣轉冷的時節，千萬不能輕忽心臟發出的警訊，因為心肌梗塞的病情相當快速且致命。如果突然有胸悶、胸痛、呼吸困難等心臟病症狀，或是發生臉部表情不對稱、單手無力下垂、口齒不清等中風徵兆便要小心。高危險群在生活中只要跑步、爬樓梯一下子就開始喘，需要停下休息才能緩解；或是出現胸悶、胸痛等症狀，一定要立即就醫檢查，避免憾事發生。

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責任編輯：羅嘉欣

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