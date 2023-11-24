尖子透視︱前港隊成員將知識結合運動 為視障者設計滑浪風帆裝備

▲ 香港知專設計學院（HKDI）產品設計高級文憑畢業生馬君臨（Karl）為視障人士設計出一體式的滑浪風帆裝備。(照片來源：學院提供)

踏著帆板在海浪上乘風遨遊，感受大自然的威力，同時享受自由自在、高速飛馳的快感，讓前港隊成員、香港知專設計學院（HKDI）產品設計高級文憑畢業生馬君臨（Karl）鍾愛滑浪風帆。為了讓更多人感受到這般樂趣，他利用自己在HKDI學到的知識，再結合實際的運動體驗，為視障人士設計了一個學習滑浪風帆的裝備，希望他們可以親身體驗滑浪風帆的樂趣。

Karl出生於滑浪風帆世家，父母是業餘滑浪風帆手，姐姐更是職業選手、港隊代表。他四歲開始學習滑浪風帆，初中時獲選加入港隊。Karl說：

滑浪風帆是風、浪、人結合的運動。大自然的威力帶來動力和速度，但同時也考驗人怎樣去配合，才能到達心中所想的方向，因此我很享受這種運動帶來的快感及挑戰。

儘管他在中學畢業後，選擇退役並繼續升學，但未有完全放下滑浪風帆，還在課餘時擔任滑浪風帆工作坊的義教導師。

意外發現設計興趣 修讀產品設計助改善人生活

雖然Karl的中學文憑試（DSE）成績足以讓他修讀資助大學體育相關的學士學位課程，但他卻因為一次廣告公司做兼職的經歷，意外發現了自己對於設計的興趣，更激發出他在創作方面的天賦。於是，Karl毅然放棄學士課程，轉而報讀HKDI的產品設計高級文憑。

在就讀課程期間，Karl學到更多產品設計的理論和實用技巧，最重要的是，理解產品設計可以改善人的生活。Karl想起在義教滑浪風帆期間，有部分學生是殘障人士，其中視障人士雖然四肢健全，但卻會因為周遭環境的不確定性、看不見風帆和帆板的設備等因素，導致缺乏安全感，令他們不敢參與這項水上運動，享受箇中樂趣。

以人為本設計視障人士風帆裝備

為此，他特別設計了一個一體式的滑浪風帆裝備「Xsail」，它可以將兩個人的板子連接，讓教練能夠帶著學生出海，而帆板、帆的支架和手柄上，亦有人體工學的設計，方便視障者以觸感感受站立和手握的位置。另外，帆板上充氣式的設計可增加浮力，而帆的高度亦可以調節，並設有安全繩可綁在使用者的腰間，方便在掉進水中之後，可以迅速返回浮板上，大大提高安全度。

Karl收集視障學生的意見後，得知高對比度的顏色對他們的重要性，因此在風帆和帆板上採取對比強烈的顏色，讓他們更易分辨裝備的不同部件。

這些別具心思的設計，都是為使初學者和視障人士能以有趣又安全的方式，享受滑浪風帆帶來的樂趣，「我希望這項設計能體現出多元和包容的概念，讓任何人都能體驗滑浪風帆這種帆板運動。」Karl說。

赴英深造學士學位 續以設計傳播正面訊息

在HKDI畢業後，期望繼續進修的Karl成功獲得三間英國大學取錄，修讀產品設計相關的學士學位課程。他最終選定赴笈蘇格蘭格拉斯哥的藝術大學深造，繼續發揮以人為本的精神，矢志設計更多實用、美觀、又能帶出正面訊息的產品。

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責任編輯︰王明芳