  • 24°C
香港時間 : 20231124日 (週五) 13:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 中一面試 劉德華 新聞女王 名校專區 保暖大法 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

尖子透視︱前港隊成員將知識結合運動 為視障者設計滑浪風帆裝備

尖子教室 11:28 2023/11/24

分享：

分享：

熱門 區區有好校 中一面試 劉德華 新聞女王 名校專區 保暖大法 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下

香港知專設計學院（HKDI）產品設計高級文憑畢業生馬君臨（Karl）為視障人士設計出一體式的滑浪風帆裝備。(照片來源：學院提供)

踏著帆板在海浪上乘風遨遊，感受大自然的威力，同時享受自由自在、高速飛馳的快感，讓前港隊成員、香港知專設計學院（HKDI）產品設計高級文憑畢業生馬君臨（Karl）鍾愛滑浪風帆。為了讓更多人感受到這般樂趣，他利用自己在HKDI學到的知識，再結合實際的運動體驗，為視障人士設計了一個學習滑浪風帆的裝備，希望他們可以親身體驗滑浪風帆的樂趣。

童學園
直資小學︱參考IBPYP設計跨學科學習　嶺小推生涯規劃帶學生走出課室探索自我

Karl出生於滑浪風帆世家，父母是業餘滑浪風帆手，姐姐更是職業選手、港隊代表。他四歲開始學習滑浪風帆，初中時獲選加入港隊。Karl說：

滑浪風帆是風、浪、人結合的運動。大自然的威力帶來動力和速度，但同時也考驗人怎樣去配合，才能到達心中所想的方向，因此我很享受這種運動帶來的快感及挑戰。

儘管他在中學畢業後，選擇退役並繼續升學，但未有完全放下滑浪風帆，還在課餘時擔任滑浪風帆工作坊的義教導師。

意外發現設計興趣     修讀產品設計助改善人生活

雖然Karl的中學文憑試（DSE）成績足以讓他修讀資助大學體育相關的學士學位課程，但他卻因為一次廣告公司做兼職的經歷，意外發現了自己對於設計的興趣，更激發出他在創作方面的天賦。於是，Karl毅然放棄學士課程，轉而報讀HKDI的產品設計高級文憑。

在就讀課程期間，Karl學到更多產品設計的理論和實用技巧，最重要的是，理解產品設計可以改善人的生活。Karl想起在義教滑浪風帆期間，有部分學生是殘障人士，其中視障人士雖然四肢健全，但卻會因為周遭環境的不確定性、看不見風帆和帆板的設備等因素，導致缺乏安全感，令他們不敢參與這項水上運動，享受箇中樂趣。

以人為本設計視障人士風帆裝備

為此，他特別設計了一個一體式的滑浪風帆裝備「Xsail」，它可以將兩個人的板子連接，讓教練能夠帶著學生出海，而帆板、帆的支架和手柄上，亦有人體工學的設計，方便視障者以觸感感受站立和手握的位置。另外，帆板上充氣式的設計可增加浮力，而帆的高度亦可以調節，並設有安全繩可綁在使用者的腰間，方便在掉進水中之後，可以迅速返回浮板上，大大提高安全度。

Karl收集視障學生的意見後，得知高對比度的顏色對他們的重要性，因此在風帆和帆板上採取對比強烈的顏色，讓他們更易分辨裝備的不同部件。

這些別具心思的設計，都是為使初學者和視障人士能以有趣又安全的方式，享受滑浪風帆帶來的樂趣，「我希望這項設計能體現出多元和包容的概念，讓任何人都能體驗滑浪風帆這種帆板運動。」Karl說。

赴英深造學士學位     續以設計傳播正面訊息

在HKDI畢業後，期望繼續進修的Karl成功獲得三間英國大學取錄，修讀產品設計相關的學士學位課程。他最終選定赴笈蘇格蘭格拉斯哥的藝術大學深造，繼續發揮以人為本的精神，矢志設計更多實用、美觀、又能帶出正面訊息的產品。

點擊圖片放大
+4
+3

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳 

相關文章

【青年創業】HKDI畢業生創「港仔」風格時裝品牌　排除萬難年營業額衝破百萬
17:39 2023/07/28
【青年創業】HKDI畢業生創「港仔」風格時裝品牌　排除萬難年營業額衝破百萬
【本地創業】90後設計師成立「港仔」男裝品牌　貼地時尚風創百萬年度營業額
17:38 2023/07/31
【本地創業】90後設計師成立「港仔」男裝品牌　貼地時尚風創百萬年度營業額
【施政報告】將穿綠色領呔領巾宣讀　李家超：鼓勵社會為年輕人製造機會
16:04 2023/10/23
【施政報告】將穿綠色領呔領巾宣讀　李家超：鼓勵社會為年輕人製造機會

你可能感興趣

【青年創業】HKDI畢業生創「港仔」風格時裝品牌　排除萬難年營業額衝破百萬
17:39 2023/07/28
【青年創業】HKDI畢業生創「港仔」風格時裝品牌　排除萬難年營業額衝破百萬
【本地創業】90後設計師成立「港仔」男裝品牌　貼地時尚風創百萬年度營業額
17:38 2023/07/31
【本地創業】90後設計師成立「港仔」男裝品牌　貼地時尚風創百萬年度營業額
【施政報告】將穿綠色領呔領巾宣讀　李家超：鼓勵社會為年輕人製造機會
16:04 2023/10/23
【施政報告】將穿綠色領呔領巾宣讀　李家超：鼓勵社會為年輕人製造機會
香港知專設計學院 學士 大學 高級文憑 運動員 正能量 滑浪風帆 廣告 水上運動 教練

最高瀏覽

劉德華父親本周一逝世　華仔：家人陪伴下安詳離世
劉德華父親本周一逝世　華仔：家人陪伴下安詳離世
急症室最長等候時間（11月24日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月24日 時間12:05）