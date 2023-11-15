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此時此刻丨劉俊謙參演影集受好評　謙獲小S點名讚可愛受寵若驚

娛樂 19:28 2023/11/15

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熱門 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

阿謙上小S主持的《小姐不熙娣》宣傳《此時此刻》。

劉俊謙參演的Netflix影集《此時此刻》近日上架後，他和郭雪芙演出的故事獲得不少好評，不但露股有價，連台灣金牌綜藝主持人小S（徐熙娣）也被其演出吸引，且在其個人的Instagram點名出post留言大讚可愛：「怎麼辦？我被劉俊謙圈粉了啦！怎麼可以那麼可愛！」

阿謙看過留言後超級受寵若驚，還留言回覆小S答謝：「張維熙，可以請妳⋯⋯吃個宵夜嗎？」最後小S 回應他想吃其麼？兩人的互動好不甜蜜，且超過3萬網友觀看及紛紛留言讚賞阿謙可愛。

劉俊謙顏卓靈參與「香港藝術節」演出　演繹俄國大文豪杜斯妥也夫斯基經典《罪與罰》

阿謙上小S主持的《小姐不熙娣》宣傳《此時此刻》。

首次參加綜藝節目

早前阿謙為宣傳《此時此刻》影集上了小S主持的節目《小姐不熙娣》，首次參加綜藝節目的他，在節目中盡情地玩，連自己也不禁說：「難得瘋狂一次！」

阿謙回味說：「這是我首次參加綜藝節目，而且小時候跟妹妹是追看S姐和康永（蔡康永）的綜藝節目長大，沒想到自己有一日上到S姐的節目，因為自己性格比較內向，所以最初接受邀請也曾忐忑，能否接受得來，但後來跟自己說既然上得這節目，就豁出去啦，開心地玩一次！沒想到節目和影集出街得到不少觀眾留言讚賞，真的很開心。其實當日S姐出post留言給我時，我剛好工作中，所以當知道她給我留言時，真的不敢相信。很感謝S姐的支持。」

阿謙上小S主持的《小姐不熙娣》宣傳《此時此刻》。

露股戲成焦點

在《此時此刻》影集中所演的聽障外送員一角，得到大家的喜愛感到開心。阿謙謂：「導演以不同愛情小品作出發，講述疫情下城市不同角落發生的愛情故事，帶出一份溫暖和歡樂感覺，想告訴大家即使疫情下並不會孤單，仍有大家陪伴著，無論認識與不認識。」

提到戲中露股也是戲中焦點之一，會否是從演以來最具挑戰一次？阿謙笑說：「我只是露股，不是全裸，一切還好，因為現場工作人員很保護我，每次cut機都會給我毛巾遮掩重要部位。其實人生有幾可不穿褲子通街跑，好爽！而且劇情須要，沒半點尷尬，一切來得自然！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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