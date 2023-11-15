【最廣獲徵引學者】本港120學者入選首度打入全球十大　港大50人包括張翔上榜

▲ 港大共有50名學者入選，創歷年新高。（資料圖片）

數據分析公司科睿唯安（Clarivate Analytics）公布「2023年度最廣獲徵引研究人員」（Highly Cited Researchers）名單，本港更有多達120名學者入選，首度打入全球十大，名列第9位，港大更多達50名學者入選，創歷年新高，包括近月捲入匿名投訴電郵風波的港大校長張翔。

科睿唯安公布，全球有來自67個國家和地區的6,849名學者獲「2023年度最廣獲徵引研究人員」；計及在多於1個學術領域獲獎的學者，入選人次則多達7,125人，其中3,793位屬專門學術範疇，3,332人屬於跨領域研究發揮影響力；相關學者在過去10年被引用的論文次數排名，均為全球首1%。

科睿唯安網頁顯示，本港入選學者人數從去年97人，今年增至120人，以人數計算，全球排第9位，與排第10位的意大利（115人）同樣首度躋身全球排名最高的十個國家和地區；全球三甲依次是美國（2,669人）、中國內地（1,275人）及英國（574人）。

港大今日（15日）公布，該校有50名學者入選，在全球眾院校和科研機構中名列第13位，並指港大入選學者數目持續增加，人數繼續是本港院校中最多，形容獲選的都是學術表現卓越的世界頂級學者，其多份學術著作於2012至2022年間在其學術範疇得以晉身全球被引用最多首1%的學術文章，是所屬研究領域内極具影響力的人物；港大又引述科睿唯安指，港大排名顯著上升，讓香港今年躋身全球十大。

獲選的港大學者包括身兼港大校長及工程學院及理學院講座教授張翔、港大副校長（學術發展）及社會科學學院及理學院講座教授宮鵬、港大醫學院臨床醫學學院微生物學系傳染病學講座教授及霍英東基金教授（傳染病學）袁國勇，以及港大醫學院公共衞生學院名譽臨床教授梁卓偉等。

中文大學亦公布有13名學者入選，分別來自醫學院、工程學院及理學院，包括中大醫學院院長兼卓敏內科及藥物治療學講座教授陳家亮，以及醫學院內科及藥物治療學系呼吸系統科講座教授許樹昌等，前年已轉任新加坡南洋理工大學的中大前校長沈祖堯仍繼續以中大醫學院榮休講座教授身份上榜。

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責任編輯：馮琪雅