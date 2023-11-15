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立法會明討論「政府帶頭檢討外判制度」議案　料再現商界勞工界角力

政治 22:50 2023/11/15

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立法會今日會討論黃國提出的「政府帶頭檢討外判制度」議案。（資料圖片）

改革後的立法會，無約束力議員議案大部分獲通過，僅3個「觸礁」，包括是何君堯提的「活化強制性公積金」、郭偉强提的「完善法定最低工資制度」和朱國強提的「維持教育開支佔本地生產總值的比例，提升教育質素」。由工聯會黃國提出的「政府帶頭檢討外判制度」議案，再現商界和勞工界角力，或有機會成第4個。

立法會明日會討論黃國提出的「政府帶頭檢討外判制度」無約束力議員議案，促政府帶頭檢討改革外判制度，將有實際需要的崗位，改為長期聘用。民建聯顏汶羽和法律界林新強分別提修正案。

今日多位議員評估該議案「凍過水」，料經民聯、自由黨不支持，據聞，「G19」亦擬投棄權票。目前表態傾向支持原議案和修正案的，僅新民黨主席葉劉淑儀、「A4聯盟」及個別無黨派、非商界議員。至於擁19席的民建聯會支持顏汶羽的修正案，但倘修正案未能通過，民建聯未必會支持原議案，目前仍在商議。

黃國話，有去信其他議員，亦有分別約見不同黨派議員，解釋內容。強調要求很低，希望有實際工作需要的，要長期聘用，讓僱員有合理收入，至於具體如何做，可探討。他指，議案盡量用大家接受的字眼，只是用「檢討」，相信各黨派都明白議案內容，但涉原則性問題，會盡量爭取議員支持。

自由黨主席邵家輝認為，外判制度目的，是為減省成本，加強公司競爭力，有些崗位不需要一個人，一日只需要兩小時，若果硬性每個崗位都要請全職，有些公司不能運作。

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撰文 : 傅流螢

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