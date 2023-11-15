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【特首日程】8小時內跑勻港九新界　李家超︰日後會否赴美視乎實際日程

政治 23:04 2023/11/15

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特首李家超今日落區探訪。（資料圖片）

特首李家超早前以日程為由，宣布不會出席APEC峰會。他昨日活動多多，全日跑勻港九新界，早上9時半在政府總部出席了「中國經濟運行與政策」國際論壇2023；下午2時半則到沙田出席惜食堂賽馬會食品製作中心奠基典禮；下午3時半至5時半則「落區」，解說施政報告「社區保姆」政策，及視察東九龍智慧綠色集體運輸系統。

視察東九龍智慧綠色集體運輸系統走線

李家超一行今日到訪黃大仙區和觀塘區，了解地區的兒童照顧服務和視察東九龍智慧綠色集體運輸系統走線，並與區內居民交流。
 
李家超與順利邨不同的市民和商戶傾談，了解他們的日常生活和生意情況，並向他們介紹《施政報告》提出有關發展經濟和改善民生的新措施。他亦向市民派發區議會選舉宣傳單張，鼓勵他們在十二月十日區議會選舉投票日踴躍投票。 

李家超見記者時被問到為何沒有選擇外訪說好香港故事，而是選擇留港「落區」，日後如果再在美國舉行可以說好香港故事的活動，會否都選擇派其他官員去。

李僅強調是因為日程原因，所以委派財政司司長出席APEC會議，，將來的情況要按當時的實際日程。

對於港澳辦主任南下會見太古集團行政總裁。李家超稱，相信中央官員在不同階段接見不同人士，目的都是讓他們更明白整個國家的政策、香港的政策。「我當然希望更多企業來到香港或內地投資，因為整個投資，無論在哪裏，最終都會帶給整個區域良好的經濟效益。」

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責任編輯：趙居逸

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