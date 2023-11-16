  • 24°C
香港時間 : 20231116日 (週四) 11:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

古惑仔丨吳志雄私房菜結業收場　「大佬B」 拍片預告有新搞作

娛樂 10:07 2023/11/16

分享：

分享：

熱門 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

大佬B開設的私房菜已倒閉！

憑《古惑仔之人在江湖》演「大佬B」為人熟識的吳志雄，早年淡出香港影圈，轉戰內地登台唱歌「搵真銀」。

近年，吳志雄更進軍飲食業，在內地開私房菜、搞火鍋店，據悉他在內地只是火鍋店「蜀江龍」於已有十多間分店，又開設私房菜「志雄廚房」，決心在飲食界大展拳腳！

最近，大佬B接受傳媒訪問時直認於深圳開設的5間餐廳已全部結業。

【古惑仔】吳志雄餵外孫食糊仔成慈祥外公　「大佬B」外表兇惡內藏愛妻柔情

大佬B生意有新方向

多度傳出餐廳結業消息，大佬B曾在今年6月拍片澄清仍在營業。後來，有網民在今年9月指「志雄廚房」在深圳市南山區蛇口分店已結業。

大佬B對飲食業的決心未有被打沉 ，他集合投資者，在深圳開設樓高3層的私房菜會所，總投資額超過三千萬，預計於11月開業。

點擊圖片放大
+9
+8

大佬B近照曝光

大佬B有拍片透露近況，他指自己準備開拍新戲，並呼籲大家多多支持。而片中的大佬B臉容憔悴，健康情況令人擔心！

最新影片推介：戴祖儀專訪

TOPick柴犬追星
宅男女神丨戴祖儀不甘安穩勇於接受挑戰 　Joey享受單身生活拒「收兵」做娘娘

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

古天樂任演藝人協會會長　古仔低調行善助吳志雄還巨債
12:39 2018/02/06
古天樂任演藝人協會會長　古仔低調行善助吳志雄還巨債
【古惑仔】吳志雄進軍飲食界擁十多間食店　「大佬B」號召90年代港片奸角聚會
14:29 2020/09/24
【古惑仔】吳志雄進軍飲食界擁十多間食店　「大佬B」號召90年代港片奸角聚會
【古惑仔】吳志雄餵外孫食糊仔成慈祥外公　「大佬B」外表兇惡內藏愛妻柔情
15:20 2023/09/08
【古惑仔】吳志雄餵外孫食糊仔成慈祥外公　「大佬B」外表兇惡內藏愛妻柔情

你可能感興趣

古天樂任演藝人協會會長　古仔低調行善助吳志雄還巨債
12:39 2018/02/06
古天樂任演藝人協會會長　古仔低調行善助吳志雄還巨債
【古惑仔】吳志雄進軍飲食界擁十多間食店　「大佬B」號召90年代港片奸角聚會
14:29 2020/09/24
【古惑仔】吳志雄進軍飲食界擁十多間食店　「大佬B」號召90年代港片奸角聚會
【古惑仔】吳志雄餵外孫食糊仔成慈祥外公　「大佬B」外表兇惡內藏愛妻柔情
15:20 2023/09/08
【古惑仔】吳志雄餵外孫食糊仔成慈祥外公　「大佬B」外表兇惡內藏愛妻柔情
吳志雄 綠葉 娛樂人物職業 演員 娛樂行業 娛樂機構 電影 結業 私房菜