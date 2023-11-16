古惑仔丨吳志雄私房菜結業收場　「大佬B」 拍片預告有新搞作

▲ 大佬B開設的私房菜已倒閉！

憑《古惑仔之人在江湖》演「大佬B」為人熟識的吳志雄，早年淡出香港影圈，轉戰內地登台唱歌「搵真銀」。

近年，吳志雄更進軍飲食業，在內地開私房菜、搞火鍋店，據悉他在內地只是火鍋店「蜀江龍」於已有十多間分店，又開設私房菜「志雄廚房」，決心在飲食界大展拳腳！

最近，大佬B接受傳媒訪問時直認於深圳開設的5間餐廳已全部結業。

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大佬B生意有新方向

多度傳出餐廳結業消息，大佬B曾在今年6月拍片澄清仍在營業。後來，有網民在今年9月指「志雄廚房」在深圳市南山區蛇口分店已結業。

大佬B對飲食業的決心未有被打沉 ，他集合投資者，在深圳開設樓高3層的私房菜會所，總投資額超過三千萬，預計於11月開業。

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大佬B近照曝光

大佬B有拍片透露近況，他指自己準備開拍新戲，並呼籲大家多多支持。而片中的大佬B臉容憔悴，健康情況令人擔心！

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