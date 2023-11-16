垃圾屋｜善心夫婦平租弱勢人士　恐怖租客欠租毀家具走佬單位慘變「垃圾屋」

▲ 善心夫婦平租弱勢人士，恐怖租客欠租毀家具走佬，單位慘變「垃圾屋」損失慘重。

業主最怕遇上恐怖租客。近日，馬來西亞一對夫婦出於善心，將房子出租給一名患有精神疾病的租客，怎料對方不但欠租逃走，房子還慘變垃圾屋，事後業主還需自掏錢包修復全屋被損毀的地方，共損失馬幣6,000令吉（約9,994港元）。

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該對業主夫婦的兒子本月3日在Facebook個人專頁「Abdul Latif Ab Razak」發文稱，父母因為一時善心，在未查明租客的背景情況下，將房子租給一名患有精神疾病的租客。惟對方一直拖欠租金，樓主父母遂上門追討。未料，該名租客竟早已逃之夭夭，不僅如此，房子還淪為了「恐怖垃圾屋」。

從樓主上載的照片中可見，房子裡多處都遭到破壞，廚房的洗碗槽被塞滿垃圾，牆壁上佈滿塗鴉，床褥被割破，睡房及地板等地方同樣堆滿各種垃圾，包括吃完的杯麵、單車車轆、喝完的水樽等等，整間房子都被污水弄到污漬斑斑，情況慘不忍睹。

樓主指，該單位位於怡寶白蘭園（Taman Cempaka），地理位置優越，附近基本設施完善，並最終以馬幣500令吉（約834港元）將單位租予該名租客。

不過，由於該名租客不但拖欠租金及水電費，還破壞房子與家具，業主事後需要額外支付費用以修復全屋被損壞的地方，並另聘工人幫忙清潔，損失合計高達馬幣6,000令吉，相等於一整年的租金。

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樓主苦言，過往他們亦曾多次遇到奇葩租客，「這已經不是第一次了」，不僅因此損失了房租，還得自行承擔清潔維修費。他希望透過分享自己的遭遇，可以警惕各位業主謹慎選擇租客，並應委託中介或房地產顧問過濾租客，以確保對方會遵守各項租賃條例。

以後都不會再因為善心而租房了，畢竟事情發生以後，沒有人會同情我們。

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責任編輯：羅嘉欣