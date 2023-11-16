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【床蝨危機】九巴座椅驚現懷疑床蝨　安全帶上爬行遭當場殺死

社會 09:54 2023/11/16

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該隻懷疑床蝨在九巴的乘客座椅安全帶上爬行。（Facebook HK Bus Channel 巴士台）

床蝨問題近日在海外多個地區蔓延，更有市民在本港公共交通工具上目擊懷疑床蝨的蹤影。今日（16日）凌晨就有網民在社交網站發文表示，於九巴乘客座椅上發現疑似床蝨，幸他及時發現並將該隻懷疑床蝨當場殺死，更表示「好彩及早發現，否則帶返屋企就大件事」。

點擊圖片放大

據該名網民所拍照片及影片可見，該隻懷疑床蝨在九巴的乘客座椅安全帶上爬行。而在影片中，該隻懷疑床蝨一動不動，身旁有血跡，懷疑已被殺死。

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該名網民透過Facebook專頁「HK Bus Channel 巴士台」指，在九巴車牌「WF2991」巴士上發現該隻懷疑床蝨。據帖文所指，該輛巴士屬荔枝角車廠，由昨晚至今早收車期間，分別行走過118、948、900及N271線。

TOPick已向九巴查詢事件。

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記者：黃穎津

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