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天瑜爸爸丨順利切除肺葉癌細胞 天瑜爸爸報平安： 衷心感謝大家

育兒資訊 10:18 2023/11/16

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天瑜爸爸昨日在Facebook上載勝利手勢的相片，為大家報平安！

8歲女童周天瑜，2018年因患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，於2020年5月在瑪麗醫院做手術時出現醫療事故，不幸變成植物人癱瘓臥床留院長達3年多。

周父早前證實患上惡性肌肉瘤及肺癌3期，8月底開始抗癌路，10月初完成25次的電療療程，日前入院進行切除左邊肺葉癌細胞手術，昨天(15日)黃昏，周父術後急不及待為大家報平安，料周五(17日)可以出院。

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天瑜爸爸昨日在facebook群組「天瑜醫療事故關注組」發文，並上載一張於病床上高舉勝利手勢的相片，相中見到周父的手背仍插著喉打點滴，雖然看不到他的樣貌，但相信他精神不俗，同時向大家報平安，

手術順利完成，跟大家報個平安，如無意外，後天(周五)可以出院。

這幾天收到很多朋友的鼓勵和關心，衷心感謝大家！

大批網民關注「天瑜醫療事故」外，同時也關心周父的病情，「貓貓校監」的呂校長(呂詩慧)，除了發訊息慰問周父外，昨夜亦在社交平台發文，指天瑜爸爸剛剛做完手術，特意問候，雖然口中不停都是鼓勵的說話，而他亦盡量表現得堅強，但奈何女兒的情況加上自己的病情，也難免令全家人情緒波動。今晚又再提到他心中的鬱結，簡單來說：「公理何在？」

呂校長坦言，周父的心情絕對是可以積鬱成病，不少大病都是這樣來的。

在病床上的天瑜爸爸還在講述一啲真係講都冇人信嘅事情，慨嘆香港的醫療制度與病人的權利。我答應嘗試幫忙，但我還在思索點解事件到了現在，還沒有人走出來講聲「對唔住，我們錯了」。

的確周父為了愛女討回公道終日奔波，患上惡性肌肉瘤及肺癌三期，難免身心俱疲，但他仍堅持會為此事抗爭到底，直到他生命的最後一刻。而周父感激呂校長，也有感自己真的很累了，並坦承自己需要幫助，

真的讓我瞬間破防，你説得對，承認自己需要幫助，並不代表懦弱。謝謝你呂校長。

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天瑜於2018年患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，2020年5月進行腫瘤切除手術時發生醫療事故，不幸淪為植物人，癱瘓臥床留院長達3年。在終日奔波勞碌下，天瑜爸爸早前證實今患上惡性肌肉腫瘤，之後再確診肺癌三期，他形容這是上天巧妙的安排。他接受TOPick專訪時直言「我不怕死」，但為了妻兒必奮力抗癌。

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責任編輯：王明芳

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