HKT家居電話「智互通」服務 五大實用增值功能免費享

在現今數碼世代，家居電話服務亦要不斷革新，結合數碼優勢為通訊生活提供更多便利，才能跟上時代。csl × HKT家居電話推出全新「智互通」服務，無論手機或家居語音來電，一按即可轉駁轉換，連同「家居滋擾電話攔截」、於「外出時以家居電話號碼通話」、「高清視像通話」及「電子傳真」等功能，令家居電話服務從此變得不一樣。

以下介紹「智互通」五大實用功能：

功能一：「智互通」一鍵啓動雙向來電轉駁



「智互通」提供2種來電轉駁方式，用戶只須在csl/1O1O應用程式確認服務後，便可在應用程式內一鍵切換，因應身處不同環境，將指定流動電話及家居電話互相轉駁，從此不怕再錯過任何重要來電。

▲ 「離家模式」：一按即可轉駁無人接聽的家居電話來電至你的流動電話或指定的本地電話。

▲ 「在家模式」：轉駁你的流動電話來電至家居電話，亦可根據流動電話線路狀況更改轉駁設定。

功能二：外出時以家居電話號碼通話



外出時可連接Wi-Fi或以流動數據上網（在海外使用Wi-Fi 或流動數據上網可能會產生額外收費），便可透過由香港電訊開發的Star Home Call應用程式致電回港或接聽家中來電，無須額外長途電話收費#。

功能三：家居滋擾電話攔截



相信大家都接過不少滋擾電話，當中號碼層出不窮。Star Home Call應用程式結合網絡優勢，透過程式本身及第三方來電過濾平台的滋擾來電資料庫，自動識別並攔截可疑電話，其中包括騷擾、推銷、惡意、詐騙等。資料庫更會不斷更新，有助提供可靠和有效的服務。

▲ 透過程式本身及第三方來電過濾平台的滋擾來電資料庫，自動識別並攔截可疑電話。

功能四：高清視像通話



用戶透過Star Home Call應用程式，可進行語音及高清視像對話，影像解析度高達720p，不管分隔多遠都能無縫遙距溝通。程式更配備錄音功能，支援語音和視訊的錄音，隨時隨地都能和親友傳遞關心。

▲ 語音及高清視像對話，影像解析度高達720p。

功能五：e傳真



用戶只須利用Star Home Call應用程式拍照，系統會自動調整文件，並發送電子傳真，步驟簡單方便。

▲ 利用Star Home Call應用程式拍照，即可發送電子傳真。

期間限定 享免費「智互通」



現時指定客戶選用HKT家居電話服務，可免費享用「智互通」增值服務，立即到以下網址了解更多：https://bit.ly/47f6npB

#需自行連接Wi-Fi或以流動數據上網並透過Star Home Call應用程式以致電回港，上網過程中可能會產生收費。我們並不會確保所有來電，將會被成功轉駁、持續通話或不會出現錯誤。

「智互通」服務（「本服務」）由Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited提供。本服務只提供予已登記 (i) 由HKT提供的指定家居電話服務計劃；及 (ii) 由CSL提供的指定csl/1O1O流動服務計劃的合資格個人客戶。 成功申請本服務後，您須於App Store或Google Play下載和成功安裝指定csl/1O1O應用程式，並透過支援的流動裝置使用相關的csl/1O1O賬戶和密碼登入，以及在該應用程式內連接及驗證您的「智互通」賬號，方可使用本服務。所有圖片只供參考。受相關條款及細則約束。

（特刊）