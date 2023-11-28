HKT家居電話「智互通」服務 五大實用增值功能免費享
在現今數碼世代，家居電話服務亦要不斷革新，結合數碼優勢為通訊生活提供更多便利，才能跟上時代。csl × HKT家居電話推出全新「智互通」服務，無論手機或家居語音來電，一按即可轉駁轉換，連同「家居滋擾電話攔截」、於「外出時以家居電話號碼通話」、「高清視像通話」及「電子傳真」等功能，令家居電話服務從此變得不一樣。
以下介紹「智互通」五大實用功能：
功能一：「智互通」一鍵啓動雙向來電轉駁
「智互通」提供2種來電轉駁方式，用戶只須在csl/1O1O應用程式確認服務後，便可在應用程式內一鍵切換，因應身處不同環境，將指定流動電話及家居電話互相轉駁，從此不怕再錯過任何重要來電。
功能二：外出時以家居電話號碼通話
外出時可連接Wi-Fi或以流動數據上網（在海外使用Wi-Fi 或流動數據上網可能會產生額外收費），便可透過由香港電訊開發的Star Home Call應用程式致電回港或接聽家中來電，無須額外長途電話收費#。
功能三：家居滋擾電話攔截
相信大家都接過不少滋擾電話，當中號碼層出不窮。Star Home Call應用程式結合網絡優勢，透過程式本身及第三方來電過濾平台的滋擾來電資料庫，自動識別並攔截可疑電話，其中包括騷擾、推銷、惡意、詐騙等。資料庫更會不斷更新，有助提供可靠和有效的服務。
功能四：高清視像通話
用戶透過Star Home Call應用程式，可進行語音及高清視像對話，影像解析度高達720p，不管分隔多遠都能無縫遙距溝通。程式更配備錄音功能，支援語音和視訊的錄音，隨時隨地都能和親友傳遞關心。
功能五：e傳真
用戶只須利用Star Home Call應用程式拍照，系統會自動調整文件，並發送電子傳真，步驟簡單方便。
期間限定 享免費「智互通」
現時指定客戶選用HKT家居電話服務，可免費享用「智互通」增值服務，立即到以下網址了解更多：https://bit.ly/47f6npB
#需自行連接Wi-Fi或以流動數據上網並透過Star Home Call應用程式以致電回港，上網過程中可能會產生收費。我們並不會確保所有來電，將會被成功轉駁、持續通話或不會出現錯誤。
「智互通」服務（「本服務」）由Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited提供。本服務只提供予已登記 (i) 由HKT提供的指定家居電話服務計劃；及 (ii) 由CSL提供的指定csl/1O1O流動服務計劃的合資格個人客戶。 成功申請本服務後，您須於App Store或Google Play下載和成功安裝指定csl/1O1O應用程式，並透過支援的流動裝置使用相關的csl/1O1O賬戶和密碼登入，以及在該應用程式內連接及驗證您的「智互通」賬號，方可使用本服務。所有圖片只供參考。受相關條款及細則約束。
（特刊）