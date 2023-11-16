香港小姐丨丁子田上海豪宅曝光　設計簡約有格調多個「打卡」位

▲ 好正！

2018年港姐季軍丁子田（Sara）於上月下嫁國行集團太子爺吳杰龍（Paul），並在意大利佛羅倫斯舉行婚禮，認真Sweet 爆！

其實Sara離巢後轉行在地產公司擔任物業顧問，去年更與家人移居上海，不時在社交網分享生活點滴。

【香港小姐】丁子田榮升幸福人妻 意大利浪漫婚照曝光

豪宅曝光

近日她大晒多張家居照，令豪宅內部曝光，從Sara分享的定位所見，她所住的翠湖天地位於上海市中心優越地段，被外界視為上海豪宅的地段，深受富豪及藝人歡迎。

相中可見，穿上T恤的她坐在長梳化看電視，屋內裝修設計簡約有格調，大廳擺放了一張米色梳化、兩張茶几，電視櫃上有不少擺設，又有採光度十足的露台。

飯廳就有一張大飯枱，牆上還掛了一幅畫，而廚房和浴室也相當闊落，難怪Sara不時在家拍照「打卡」。

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港姐入行 老公背景勁

2018年參選《香港小姐》的丁子田，當時為冠軍大熱人選，最終卻只得季軍，當晚身為姑母的TVB綠葉演員丁主惠亦有到場支持。

她曾客串《愛‧回家之開心速遞》奉旨與Terry（李偉健飾）拍拖誕下「鼠B」，為大龍生（羅樂林飾）添福添壽，而仙氣十足的丁子田當時在《開心速遞》出現令觀眾眼前一亮，惟她由於廣東話不流利，最終於2020年離巢TVB，到英國擔任地產顧問。

她的老公背景亦相當猛料，吳杰龍是國行集團太子爺，他的爸爸將BURBERRY和FENDI等高級品牌帶入中國市場，吳杰龍更被內地訪問冠以「香港頂級時尚富豪家族的貴公子」的稱號。

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