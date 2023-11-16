  • 23°C
香港時間 : 20231116日 (週四) 13:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港小姐丨丁子田上海豪宅曝光　設計簡約有格調多個「打卡」位

娛樂 11:25 2023/11/16

分享：

分享：

熱門 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

好正！

2018年港姐季軍丁子田（Sara）於上月下嫁國行集團太子爺吳杰龍（Paul），並在意大利佛羅倫斯舉行婚禮，認真Sweet 爆！
其實Sara離巢後轉行在地產公司擔任物業顧問，去年更與家人移居上海，不時在社交網分享生活點滴。

【香港小姐】丁子田榮升幸福人妻　意大利浪漫婚照曝光

豪宅曝光

近日她大晒多張家居照，令豪宅內部曝光，從Sara分享的定位所見，她所住的翠湖天地位於上海市中心優越地段，被外界視為上海豪宅的地段，深受富豪及藝人歡迎。

相中可見，穿上T恤的她坐在長梳化看電視，屋內裝修設計簡約有格調，大廳擺放了一張米色梳化、兩張茶几，電視櫃上有不少擺設，又有採光度十足的露台。

飯廳就有一張大飯枱，牆上還掛了一幅畫，而廚房和浴室也相當闊落，難怪Sara不時在家拍照「打卡」。

點擊圖片放大
+9
+8

港姐入行 老公背景勁

2018年參選《香港小姐》的丁子田，當時為冠軍大熱人選，最終卻只得季軍，當晚身為姑母的TVB綠葉演員丁主惠亦有到場支持。

她曾客串《愛‧回家之開心速遞》奉旨與Terry（李偉健飾）拍拖誕下「鼠B」，為大龍生（羅樂林飾）添福添壽，而仙氣十足的丁子田當時在《開心速遞》出現令觀眾眼前一亮，惟她由於廣東話不流利，最終於2020年離巢TVB，到英國擔任地產顧問。

她的老公背景亦相當猛料，吳杰龍是國行集團太子爺，他的爸爸將BURBERRY和FENDI等高級品牌帶入中國市場，吳杰龍更被內地訪問冠以「香港頂級時尚富豪家族的貴公子」的稱號。

點擊圖片放大
+5
+4

最新影片推介：戴祖儀專訪

TOPick柴犬追星
宅男女神丨戴祖儀不甘安穩勇於接受挑戰 　Joey享受單身生活拒「收兵」做娘娘

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【港姐封盤】18年港姐季軍丁子田宣布結婚　正式封盤嫁富二代：永遠的室友
11:39 2021/04/26
【港姐封盤】18年港姐季軍丁子田宣布結婚　正式封盤嫁富二代：永遠的室友
【港姐封盤】丁子田意大利舉辦婚禮　富二代老公被封「頂級時尚富豪家族貴公子」
18:03 2023/09/27
【港姐封盤】丁子田意大利舉辦婚禮　富二代老公被封「頂級時尚富豪家族貴公子」
【香港小姐】丁子田榮升幸福人妻　意大利浪漫婚照曝光
11:42 2023/10/03
【香港小姐】丁子田榮升幸福人妻　意大利浪漫婚照曝光

你可能感興趣

【港姐封盤】18年港姐季軍丁子田宣布結婚　正式封盤嫁富二代：永遠的室友
11:39 2021/04/26
【港姐封盤】18年港姐季軍丁子田宣布結婚　正式封盤嫁富二代：永遠的室友
【港姐封盤】丁子田意大利舉辦婚禮　富二代老公被封「頂級時尚富豪家族貴公子」
18:03 2023/09/27
【港姐封盤】丁子田意大利舉辦婚禮　富二代老公被封「頂級時尚富豪家族貴公子」
【香港小姐】丁子田榮升幸福人妻　意大利浪漫婚照曝光
11:42 2023/10/03
【香港小姐】丁子田榮升幸福人妻　意大利浪漫婚照曝光
丁子田 娛樂人物職業 香港小姐 娛樂行業

最高瀏覽

糖尿病危機｜常吃紅肉易患糖尿病？　專家揭每周超過1分量風險增62%
糖尿病危機｜常吃紅肉易患糖尿病？　專家揭每周超過1分量風險增62%