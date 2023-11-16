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爭產風波丨放棄亡母過億遺產留父養老　八旬父突再婚子女反悔入稟討回判決出爐

家事百科 11:26 2023/11/16

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親情無價但金錢有形，上海于姓三兄妹原本放棄繼承亡母遺產，留給老父謙頤養天年，怎料老父準備再婚，遺反當初口頭承諾，秒反悔並提出訴訟，企圖討回亡母逾億元人民幣的遺產，法庭最近作出裁決，裁定3兄妹當年放棄繼承維持有效，不得再次要求繼承亡母遺產。

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綜合內地媒體報道，10多年前三兄妹母親過世，為了讓老父有更好晚年，於是一起公證放棄包括7個房產價值逾億元人民幣的遺產，並安排專人照顧父親。于小妹表示，當時和哥哥是以「父親不會再婚」作為放棄繼承的前提條件，雖無白紙黑字作記錄，但屬人之常情。假若父親再婚，即代表有人照顧，他們根本不會放棄繼承。

此外，父親在公證行處理房產繼承時，只提及母親遺產有7個物業以及6萬多元人民幣現金，惟父親卻故意隱瞞自己名下逾千萬人民幣存款。他們認為父親以此誘使他們放棄繼承，構成欺詐，故此主張他們當年放棄繼承權的行為無效。

于父則反指子女都在國外，妻子過世後雖衣食無憂，但生活寂寞，於是「想找個伴」，至於該1千萬存款，亦無心隱瞞，只是當時子女無問，因此無再交代。于父更指，子女都清楚他名下還有幾百萬股票和資金，家裡還有不少值錢古董、字畫和黃金，當初他們願意放棄上億遺產，怎會為了1千多萬存款跟他計較，認為動機不單純。

他稱，老人家都有婚姻自主權，和子女是否放棄繼承遺產全沒關係，當年在公證行辦理亡妻房產過戶手續，以及領取亡妻生前名下存款，亦和自身存款同樣無關。

上海市第二中級人民法院經審理後，認為于父的婚姻自主權受到法律保護。 不論是否再婚，都不能成為子女放棄繼承權的前提條件，沒有證據顯示三兄妹放棄繼承權等於于父同意不會再婚。法院認為，公證行人員當年曾提醒三兄妹，于父可能有「銀行存款及包括基金在內的一切銀行金融理財產品，以及其他動產、不動產」，但他們仍然堅持放棄繼承權，基於以上種種，裁定三兄妹當年放棄繼承權的行為至今仍然有效，駁回訴訟申請。

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責任編輯︰王明芳

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