愛妻號丨張衛健自爆犯天下間男人的錯　曾被張茜狠批影響夫妻關係

▲ 張衛健因一事被張茜狠罵。

愛妻號張衛健與太太張茜人前人後都十分恩愛，不過張衛健最近於內地綜藝節目《樂在旅途》中自爆做錯了一件很多男人都會做錯的事，亦因此被太太狠罵。

原來，張茜對張衛健的攝影技術有意見，二人亦試過為此而發生爭執。

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拍照影響夫妻關係

張衛健於節目中大呻：「我就為了拍照，都不知道被我老婆罵了多少次。」他多次為張茜拍照後被她罵：「你怎麽把我拍得這麽醜啊？」張衛健反駁她：「我怎麽把你拍那麽醜，那你本來長得......我就拍成怎樣。」

攝影技術向來都是影響伴侶關係的重要因素，張衛健提醒大家為另一半拍照時要份外小心，拍得好與不好直接影響太太對他的態度。

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避免受誘惑

張衛健與張茜於2004年結婚，他曾於TOPick訪問中提及夫婦恩愛之道的關鍵在於互相信任。

張衛健拍劇時不會拿女演員的聯絡，他稱：「當然現在有微信、whatsapp，工作溝通也要聯絡，但我會盡量避免受到誘惑的機會，等如我很喜歡食罐裝腸仔，其實這可能對身健不健康，只要不買回家放在雪櫃，就沒機會被引誘。」

他又謂：「講真我們常分隔兩地工作，如要去拈花惹草，一定有方法，但我多年來從來沒有，一來因為自己的宗教信仰，其次也是肯自律，這個是夫婦相處最為重要的。」

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