東張西望︱「垃圾屋」戶主被誠意打動接受幫忙　 獲梁敏巧與義工協助執屋【有片】

▲ 《東張西望》

昨晚（11月16日），《東張西望》報導一間位於北角的「垃圾屋」，就是長期堆積滿垃圾、地下有白色蛆蟲、散發惡臭的一個單位。

鄰居程先生對此叫苦連天，「陣味係由朝到晚都唔散，行埋去個問題單位就好直接知道陣味係嗰度出嚟。平時我都唔係成日見到佢，有時會特登避開佢，佢身上有陣味係好難頂。」

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梁敏巧闖「垃圾屋」

「東張女神」梁敏巧（Maggie）與該大廈的業主立案法團主席一同上門，找戶主張先生作了解！張先生也有邀請眾人入屋，單位內滿佈垃圾、過期食品、雜誌等，不少更堆至較一個人還要高！

當Maggie問他何解不清走雜物，他回應：「我一個人唔係幾方便，點樣搬來搬去」。他強調家中堆積的物件是自己用錢購得。

他解釋臭味源頭：「門口啲瓦發咗發霉，依家整乾咗。」

另外，張生指自己與家人數十年沒來往，「聯絡唔到、年紀大，得我一個，家姐全部去晒美國，一個哥哥舊年死咗。」

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戶主被誠意打動 接受義工幫忙

在2011年，當區區議員曾為張生清理家中垃圾，但很快就打回原狀。再到7年前，有一位社區幹事又為張生搬清家中垃圾，誰不知張生又再堆積垃圾。

業主立案法團主席指張生稱「幫手清潔嘅工人手腳唔乾淨，偷咗值錢嘅嘢（即床板下的美金、值錢的擺設）」，故不再希望有人為他清理單位。

而《東張》團隊多番勸張生，張生最終被誠意打動，願意讓義工隊替他的單位清理雜物！清潔大行動籌備了近2個月，並在10月初起動。

一共有16位義工幫忙，而張生也在事前執拾一部份物件，令事情更順利。Maggie也有幫忙拖地，一同合力協助張生。

在6小時後，終於成功清走所有垃圾！張生對此表示感恩，並指會把單位交予親姐，又不會再執拾物件回家。

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