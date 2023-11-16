  • 23°C
香港時間 : 20231116日 (週四) 13:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

東張西望︱「垃圾屋」戶主被誠意打動接受幫忙　 獲梁敏巧與義工協助執屋【有片】

娛樂 12:03 2023/11/16

分享：

分享：

熱門 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

《東張西望》

昨晚（11月16日），《東張西望》報導一間位於北角的「垃圾屋」，就是長期堆積滿垃圾、地下有白色蛆蟲、散發惡臭的一個單位。

鄰居程先生對此叫苦連天，「陣味係由朝到晚都唔散，行埋去個問題單位就好直接知道陣味係嗰度出嚟。平時我都唔係成日見到佢，有時會特登避開佢，佢身上有陣味係好難頂。」

東張西望X香港小姐丨鄧凱文將成「東張女神」新血　Eris憑一個條件突圍而出？【多圖】

最新影片推介：戴祖儀專訪

TOPick柴犬追星
宅男女神丨戴祖儀不甘安穩勇於接受挑戰 　Joey享受單身生活拒「收兵」做娘娘

梁敏巧闖「垃圾屋」

「東張女神」梁敏巧（Maggie）與該大廈的業主立案法團主席一同上門，找戶主張先生作了解！張先生也有邀請眾人入屋，單位內滿佈垃圾、過期食品、雜誌等，不少更堆至較一個人還要高！

當Maggie問他何解不清走雜物，他回應：「我一個人唔係幾方便，點樣搬來搬去」。他強調家中堆積的物件是自己用錢購得。

他解釋臭味源頭：「門口啲瓦發咗發霉，依家整乾咗。」

另外，張生指自己與家人數十年沒來往，「聯絡唔到、年紀大，得我一個，家姐全部去晒美國，一個哥哥舊年死咗。」

點擊圖片放大
+5
+4

戶主被誠意打動　接受義工幫忙 

在2011年，當區區議員曾為張生清理家中垃圾，但很快就打回原狀。再到7年前，有一位社區幹事又為張生搬清家中垃圾，誰不知張生又再堆積垃圾。

業主立案法團主席指張生稱「幫手清潔嘅工人手腳唔乾淨，偷咗值錢嘅嘢（即床板下的美金、值錢的擺設）」，故不再希望有人為他清理單位。

而《東張》團隊多番勸張生，張生最終被誠意打動，願意讓義工隊替他的單位清理雜物！清潔大行動籌備了近2個月，並在10月初起動。

一共有16位義工幫忙，而張生也在事前執拾一部份物件，令事情更順利。Maggie也有幫忙拖地，一同合力協助張生。

在6小時後，終於成功清走所有垃圾！張生對此表示感恩，並指會把單位交予親姐，又不會再執拾物件回家。

點擊圖片放大
+6
+5

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【東張西望】台男港女本組幸福三口之家　生產出意外慘剩父女相依為命
13:33 2023/10/06
【東張西望】台男港女本組幸福三口之家　生產出意外慘剩父女相依為命
【東張西望】Patrick Sir愛犬住狗酒店後癱瘓身亡　林溥來變苦主哭訴：好對佢唔住【有片】
14:24 2023/10/15
【東張西望】Patrick Sir愛犬住狗酒店後癱瘓身亡　林溥來變苦主哭訴：好對佢唔住【有片】
【東張西望】追訪濫用難民食物卡蛇頭　東張女神梁敏巧慘被打受傷【有片】
13:42 2023/10/18
【東張西望】追訪濫用難民食物卡蛇頭　東張女神梁敏巧慘被打受傷【有片】
東張西望丨內地女為生B甘願做已婚男小三　涉事女子不覺有錯：冇諗過破壞人哋家庭
13:48 2023/10/20
東張西望丨內地女為生B甘願做已婚男小三　涉事女子不覺有錯：冇諗過破壞人哋家庭
東張西望丨港男未上堂就畢業　花24萬予移民公司慘獲「假學歷」【有片】
13:28 2023/10/23
東張西望丨港男未上堂就畢業　花24萬予移民公司慘獲「假學歷」【有片】
東張西望X香港小姐丨鄧凱文將成「東張女神」新血　Eris憑一個條件突圍而出？【多圖】
17:35 2023/11/14
東張西望X香港小姐丨鄧凱文將成「東張女神」新血　Eris憑一個條件突圍而出？【多圖】

你可能感興趣

【東張西望】台男港女本組幸福三口之家　生產出意外慘剩父女相依為命
13:33 2023/10/06
【東張西望】台男港女本組幸福三口之家　生產出意外慘剩父女相依為命
【東張西望】Patrick Sir愛犬住狗酒店後癱瘓身亡　林溥來變苦主哭訴：好對佢唔住【有片】
14:24 2023/10/15
【東張西望】Patrick Sir愛犬住狗酒店後癱瘓身亡　林溥來變苦主哭訴：好對佢唔住【有片】
【東張西望】追訪濫用難民食物卡蛇頭　東張女神梁敏巧慘被打受傷【有片】
13:42 2023/10/18
【東張西望】追訪濫用難民食物卡蛇頭　東張女神梁敏巧慘被打受傷【有片】
梁敏巧 TVB 綜藝節目 娛樂人物職業 娛樂行業 娛樂機構

最高瀏覽

糖尿病危機｜常吃紅肉易患糖尿病？　專家揭每周超過1分量風險增62%
糖尿病危機｜常吃紅肉易患糖尿病？　專家揭每周超過1分量風險增62%