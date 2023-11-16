不是你不愛你丨譚旻萱新片「友情版」海報登場　新生代電影演員大集結

▲ 《不是你不愛你》

由葉念琛執導及編劇愛情電影《不是你不愛你》，繼中秋節推出以浪漫甜蜜為主題的前導海報，再有熱鬧開心的「友情版」海報登場。

《刻在你心底的名字》文藝感男神陳昊森及籃球女神譚旻萱（Mandy），夥同他們在電影中的一班「花園街之友」，齊齊整整在這張全新的海報亮相。

【不是你不愛你】籃球女神譚旻萱接棒成新「阿寶」 與男神陳昊森愛得又冧又痛心

▲ 《不是你不愛你》「友情版」海報。

無獨有偶闖樂壇

片中一對CP譚旻萱、陳昊森無獨有偶分別殺入樂壇，當中譚旻萱與另外兩位Y2K世代女生黃淑蔓、連家穎組成3人女團Me&；而陳昊森跨界推出首張個人專輯。

而譚旻萱、陳昊森這對CP在電影中，在邂逅的過程中將經歷不少考驗，幸而二人身邊有一班熱血的「義氣死黨」，當中包括在近期口碑票房雙贏的《白日之下》飾演「記者阿亮」的梁仲恆及「院友明仔」的周漢寧。

▲ 《不是你不愛你》陳昊森

新生代實力演員

這兩位新生代實力派演員梁仲恆及周漢寧，先後於2022年及2023年分別憑《媽媽的神奇小子》及《燈火闌珊》提名香港電影金像獎最佳新演員，演技嶄露頭角，早已廣受注目。

梁仲恆說：「今次拍攝這部電影相當熱鬧，因為戲中一班朋友經常一起出動，有福同享有難同當，所以很快凝成默契。」而周漢寧分享指：「之前大銀幕上跟大家見面的周漢寧，角色都是比較情緒緊張，今次這個角色算是朋友圈子中的氣氛擔當，每次出現都弄得朋友們哭笑不得。」

▲ 《不是你不愛你》林家熙與梁仲恆。

而林家熙（Locker）同樣是人氣勁升、《闔家辣》、《媽媽的神奇小子》等賣座電影都有他的身影，在YouTube頻道「試當真」及熱播劇集《冰上火花》都是話題角色。

除眾義氣擔當的死黨，陳嘉寶的重要角色同樣令人期待，Anjaylia受劇本打動參演成熟世故的「雪兒」，片中更與陳昊森、譚旻萱及梁仲恆構成微妙的四角關係。

網絡女神參演

而兩大「網絡女神」亦有參與演出，當中包括近日孖黃秋生及林海峰拍攝外賣平台廣告的19歲「廣告女神」林熙彤Hazel，曾獲封港版陳妍希的她，曾拍攝MC張天賦《老派約會之必要》女主角，網絡流量因而人氣急升。

憑《3日2夜》及《愛·回家之開心速遞》為人熟悉的TVB 上位小花鍾晴（Karlie），除顏值，今次在電影中將會展現爆發力。

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