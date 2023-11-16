【貪心惹禍】貧窮大學生戶口突收580萬　狂買名牌遭揭發被控欺詐罪成

南非一名女大學生因意外得到一筆巨款，她一時貪念據為己有，惟天網灰灰，疏而不漏，女學生最終被警方揭發，被控盜竊和欺詐罪成，更險些陷牢獄之災。

根據《The Scottish Sun 》報道，一位南非女大學生瑪妮（Sibongile Mani）在沃爾特·西蘇魯大學(Walter Sisulu University)讀書，本身家境貧困的她每月都靠着政府的資助金1400元蘭特（約598港元）度日，但政府工作人員錯將1400元蘭特的資助金，打多了5個零，令瑪妮突然收到1400萬蘭特（約598萬港元）的巨款，一夜暴富。

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遺下銀行收據被揭發

收到這筆巨款後，瑪妮因財迷心竅，沒有將收多的資助金退還，更大肆揮霍，過着極奢華的生活。她把衣櫃的衣服、手袋全部換上名牌，更為家居添置漂亮家具，又買了最新款的iPhone手機等，更每晚與友人出外大吃大喝，70多天便花了約50萬蘭特(約21.4萬港元)。

不過奢華日子維持兩個多月便終結，有日她在超市不小心留下了一張銀行收據，收據輾轉寄回南非學生會職員手中，職員發現她的戶口內竟有近千萬元蘭特，與她申請政府資助的背景相距甚遠，於是報警才揭發了真相。

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律師上訴免牢獄之災

瑪妮於 2017 年被捕，被控盜竊和欺詐，去年被判罪名成立，被判5年監禁，她上庭作供時，指當日見到銀行戶口有1400萬蘭特時，以為是「上帝的禮物」，沒多想便胡亂揮霍，她承認犯錯，而律師阿桑達為她上訴求情，指瑪尼並非主動獲得這筆錢，而是政府錯誤地發送給她，況且瑪尼離開牢獄也不會對社會構成威脅，結果上訴成功，法院改判她緩刑 5 年，期間無償進行576小時的社區服務等，而最令人爭議的是瑪尼不必償還她已花費的款項。

事件引起網民熱議，有人指其實瑪妮已受到懲罰︰「做576社區服務唔易架，仲要返學讀書，當你每次做4個小時，每星期做2次，都要做72個星期，即係做成年半社會服務」又指今次獲輕判只是她幸運︰「好彩係政府入錯錢，如果係銀行入錯就冇咁順灘，上訴幾多次都係輸」。

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