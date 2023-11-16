兒童健康︱日初生嬰患先天性梅毒創新高　恐致後遺症外貌永留標記

日本感染症研究所最新統計指出，日本2023年「先天性梅毒」的病例創歷年新高，截至上月4日，有32名新生嬰兒出世時已感染梅毒。「先天性梅毒」是指梅毒可以由孕婦傳染給胎兒，引致胎兒先天性梅毒的各種併發症，如胎死腹中、失明、失聰等。「先天性梅毒」可能會出現發育遲緩等後遺症，部分甚至會令外貌留下永久性標記，有醫生擔心有病例增加的趨勢。

最新影片推介：

據日媒《日本電視台》(NNN)報導，「先天性梅毒」病例增加的趨勢。自今年1月至上月4日，一共有32名初生嬰兒在出世時感染梅毒，打破2019年23人的最高紀錄。感染「先天性梅毒」的嬰兒可能會出現發育遲緩、水疱、色素沉著斑、梅毒性禿髮、梅毒性甲床炎、馬鞍鼻及梅毒性假麻痺等症狀，當中馬鞍鼻、瘢痕、哈氏齒或是桑椹齒則是永久性且不可逆的外貌標記。

專家表示，一般情況下懷孕的頭4個月，梅毒螺旋菌無法通過胎盤感染。但如果女士懷孕期間未經治療或是治療不完整，有超過半數的胎兒會胎死腹中，即使胎兒存活都可能會被垂直感染。相反，如果母親在生產時已完成適當的治療，新生嬰兒就有機會避免感染梅毒。

日本梅毒感染患者數每年持續增加，日本大學醫學部主任教授川名敬指出，不少女性本身不知道自己是否有感染梅毒，因此未有接受治療而令嬰兒受感染。他又指出未來「先天性梅毒」的新生兒情況可能會持續增加，情況令人擔憂，

「已經感染梅毒，但卻不自知，導致未接受治療便懷孕，將會導致新生兒感染先天性梅毒，而未來這樣的情況恐怕會越來越多。」

梅毒病徵分為3期

根據衞生防護中心，梅毒及早治療可以完全痊癒，但如果不加醫治，可以造成各種併發症。梅毒是與患者性交時傳染得來的，病菌是梅毒螺旋菌，潛伏期約9至90天，大部份病人在接觸病菌後2至4個星期發病。

第一期梅毒：性器官會出現不痛的潰瘍，男性很易察覺，女性則可能隱藏在陰道內，由醫生檢查才發現。無論醫治與否，潰瘍都會自然癒合，但病菌仍然隱藏在體內。

第二期梅毒：在數星期後病菌會擴散全身，令病人產生如發燒、疲倦、不痛不癢的紅斑、淋巴結腫脹等病徵。即使完全不理會，這些病徵也會逐漸消失，病情進入隱性期。

梅毒隱性期：病人全無病徵，只有驗血才知道自己染有梅毒。



【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

11月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳