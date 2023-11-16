食用安全︱沙田街邊生曬大魷魚爬滿逾50隻烏蠅搶食　街坊驚爆：曬好攞去賣

▲ 沙田街邊生曬大魷魚，爬滿逾50隻烏蠅搶食，街坊驚爆：曬好攞去賣！

風乾海味令鮮味更濃，不過小心人還未品嘗，已惹來昆蟲搶食。日前有沙田街坊發現路邊圍欄有人生曬4隻大魷魚，上面還佈滿「黑色點點」，仔細一望竟全是蒼蠅。

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沙田街坊日前在Facebook「碩門二期之友群組」發帖，指過橋去可樂場途中，見到路邊圍欄有人曬魷魚，「但點解見到咁多會郁嘅點點嘅？」從街坊上載的相片可見，圍欄上有4隻用尼龍繩整齊掛起的魷魚，每條均劏宰乾淨，並用竹籤在魷魚身軀和觸鬚位置撐開固定，應是作曬乾用途。

不過，最惹人注目的是其中3隻魷魚身上，有大量有序排列的「移動黑點」，仔細觀察黑點數量達55個。而街坊亦心神領會，明白「移動黑點」實則是大量蒼蠅。

▲ 日前有沙田街坊發現路邊圍欄有人生曬4隻大魷魚，上面還佈滿「黑色點點」，仔細一望竟全是蒼蠅。（圖源：Facebook）

網民：好核突

街坊帖文讓不少網民直呼「毛管戙」，看著密集蒼蠅紛紛倒胃驚呼「超驚」、「好核突，真係唔敢食」。其中有另一街坊表示，目擊到曬魷魚的正主，爆料一句令人感到可怕的真相：

佢話釣魚釣返.....佢話曬好之後可以攞出去賣嘅。

不過，對此看似極不衛生的現象，亦有人淡定表示「你街市買個啲喺海邊曬咪又係一樣」，言下之意諷刺民眾著重的食物安全，不過是「眼不見為净」。

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責任編輯：羅嘉欣