最強身教丨工人父中學畢業育成兩學霸　靠1興趣扭轉兒子命運：以我爸為榮

▲ 工人出身的父親雖只有國中學歷，但他喜愛閱讀，令兩兄弟在耳濡目染下熱愛閱讀，成為高材生考上大學。(iStock圖片)_

父母一言一行影響孩子深遠，一名網民最近看到網上其他人分享父親活到老學到老一事，令他毅然回想自己家中工人出身的父親，雖然父親只有中學學歷，但他一種興趣，讓兩兄弟改變一生，造就兩人成了高材生，分別考上中山醫學系、台大物理系。他直言：「我以我爸為榮」，掀起網民熱議，直呼勵志又感人。

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一名網民在討論區《Dcard》以「我的工人父親」為題發文，表示其七旬父親只有中學學歷，一生不是當工人就是當小販。他稱，「從小他就很愛帶我們逛書展，不是買書給我們，而是買他最愛的歷史書籍、文學類作品。」慢慢地，兩兄弟耳濡目染下，養成了閱讀習慣，在書展買的書有時候更比父親多。

由於家庭環境關係，鄰居在玩遊戲機時，沒錢的他們只能讀書，結果一不小心，小學畢業前已讀完孫子兵法兩遍、三國演義各種版本、三國志、水滸傳、紅樓夢等各大名著。後來更把爸爸的藏書拿來看，「諸如什麼俄國沙皇被革命軍推翻的書籍，一堆股票理財的書籍也拿來看。」在良好的閱讀習慣下，兄弟們亦成了高材生，分別考上中山醫學系，弟弟則考上台大物理系。

然而有一次，姑姑跟他們說，「還好我們有努力唸書，不然長大就像爸爸一樣。」他馬上義正詞嚴的告訴她，「我以我爸為榮，如果爸爸不是以身作則讓我們培養好讀書的興趣，也很難讓我們打下優良的基礎。」文末，他依依不捨的告白：「好想我爸 」。

帖文感動了不少網民，有網民留言感觸道：「爸爸只是沒機會讀書而已」；更有網民稱，「我的爸爸也是工人，他為人很大方，聽到我跟我弟要買書時更是想都不想就給我們錢。雖然有些人蠻看不起他的，但我以我的爸爸為傲」；有人更盛讚父親「你們好厲害！身教重於言教的部分」。

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責任編輯︰王明芳