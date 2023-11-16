  • 21°C
香港時間 : 20231116日 (週四) 17:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

最強身教丨工人父中學畢業育成兩學霸　靠1興趣扭轉兒子命運：以我爸為榮

育兒資訊 17:21 2023/11/16

分享：

分享：

熱門 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

工人出身的父親雖只有國中學歷，但他喜愛閱讀，令兩兄弟在耳濡目染下熱愛閱讀，成為高材生考上大學。(iStock圖片)_

父母一言一行影響孩子深遠，一名網民最近看到網上其他人分享父親活到老學到老一事，令他毅然回想自己家中工人出身的父親，雖然父親只有中學學歷，但他一種興趣，讓兩兄弟改變一生，造就兩人成了高材生，分別考上中山醫學系、台大物理系。他直言：「我以我爸為榮」，掀起網民熱議，直呼勵志又感人。

最新影片推介

童學園
校長專訪丨元朗公立中學校友會劉良驤紀念幼稚園 生活體驗式學習玩出孩子勇敢自信

一名網民在討論區《Dcard》以「我的工人父親」為題發文，表示其七旬父親只有中學學歷，一生不是當工人就是當小販。他稱，「從小他就很愛帶我們逛書展，不是買書給我們，而是買他最愛的歷史書籍、文學類作品。」慢慢地，兩兄弟耳濡目染下，養成了閱讀習慣，在書展買的書有時候更比父親多。

由於家庭環境關係，鄰居在玩遊戲機時，沒錢的他們只能讀書，結果一不小心，小學畢業前已讀完孫子兵法兩遍、三國演義各種版本、三國志、水滸傳、紅樓夢等各大名著。後來更把爸爸的藏書拿來看，「諸如什麼俄國沙皇被革命軍推翻的書籍，一堆股票理財的書籍也拿來看。」在良好的閱讀習慣下，兄弟們亦成了高材生，分別考上中山醫學系，弟弟則考上台大物理系。

然而有一次，姑姑跟他們說，「還好我們有努力唸書，不然長大就像爸爸一樣。」他馬上義正詞嚴的告訴她，「我以我爸為榮，如果爸爸不是以身作則讓我們培養好讀書的興趣，也很難讓我們打下優良的基礎。」文末，他依依不捨的告白：「好想我爸 」。

帖文感動了不少網民，有網民留言感觸道：「爸爸只是沒機會讀書而已」；更有網民稱，「我的爸爸也是工人，他為人很大方，聽到我跟我弟要買書時更是想都不想就給我們錢。雖然有些人蠻看不起他的，但我以我的爸爸為傲」；有人更盛讚父親「你們好厲害！身教重於言教的部分」。

11月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

 

責任編輯︰王明芳

相關文章

人生勝利組︱中產家庭 8 大生活特徵 網民：父母供子女成長自由力度大
19:30 2023/11/14
人生勝利組︱中產家庭 8 大生活特徵 網民：父母供子女成長自由力度大
改名學問丨港人分享30個爆笑中文名 朋友叫余美雯+鍾秋哲：爸媽高抬貴手
12:40 2023/11/15
改名學問丨港人分享30個爆笑中文名 朋友叫余美雯+鍾秋哲：爸媽高抬貴手
神隊友丨外傭因財務問題提前解約 Coffee大讚木頭老公行動派接手做家務嫁對人
13:12 2023/11/15
神隊友丨外傭因財務問題提前解約 Coffee大讚木頭老公行動派接手做家務嫁對人

你可能感興趣

人生勝利組︱中產家庭 8 大生活特徵 網民：父母供子女成長自由力度大
19:30 2023/11/14
人生勝利組︱中產家庭 8 大生活特徵 網民：父母供子女成長自由力度大
改名學問丨港人分享30個爆笑中文名 朋友叫余美雯+鍾秋哲：爸媽高抬貴手
12:40 2023/11/15
改名學問丨港人分享30個爆笑中文名 朋友叫余美雯+鍾秋哲：爸媽高抬貴手
神隊友丨外傭因財務問題提前解約 Coffee大讚木頭老公行動派接手做家務嫁對人
13:12 2023/11/15
神隊友丨外傭因財務問題提前解約 Coffee大讚木頭老公行動派接手做家務嫁對人
子女心聲 家庭教育 大學 歷史科 書展 文學 畢業 閱讀

最高瀏覽

糖尿病危機｜常吃紅肉易患糖尿病？　專家揭每周超過1分量風險增62%
糖尿病危機｜常吃紅肉易患糖尿病？　專家揭每周超過1分量風險增62%