凍齡美魔女丨趙雅芝70歲慶生照被嘲P圖過度　劉培基「出賣」零修圖照片反被讚

▲ 趙雅芝慶祝70歲生日，獲封「最強美魔女」。

7、80年代TVB「四大花旦」之一的趙雅芝，早已把事業重心放於內地，昨日（11月15日）是她登七的大喜日子，她在社交網站分享多張與粉絲慶祝的照片，與眾同樂。

貴為昔日的當家花旦趙雅芝，年達70歲仍然保養得宜，外貌比真實年齡年輕，被網民封為「最強美魔女」。

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最強美魔女

穿上大紅色「女王裝」的趙雅芝戴上生日后冠，手捧著玫瑰花造型蛋糕，對鏡頭笑得燦爛，有如女王降臨般感覺。她留言感謝大家的祝福：「收到了大家充滿溫暖的祝福！也祝大家喜樂安康、幸福美滿 ！」

其白滑緊緻的肌膚狀態，以及苗條身形，完全不像真實年齡，有網民形容她為「變種人」一樣逆齡生長，愈活愈年輕。

不過，有網民就認為這輯生日寫真P圖過度，面和頸一條皺紋也沒有，「比雞蛋殼還雞蛋殼，這是70歲該宣傳的美感？」、「現在化妝或者說P圖這麼誇張了嗎？」

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壽星女趙雅芝亦獲好友劉培基、王玉環、前新聞主播葉雅媛等人慶生，劉培基在社交網站分享當晚的照片，「出賣」趙雅芝真實容貌。

從相中可見，趙雅芝在零修圖下依然是個凍齡美魔女，縱使臉上有歲月的痕跡，其高貴優雅打扮比真實年齡年輕一大截，網民反讚優雅地老去比P圖後更美。

▲ 70歲趙雅芝零修圖照片反被讚。（IG圖片）

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70年代花旦

趙雅芝活躍於1970至80年代，為無綫電視「四大花旦」之一，當年與汪明荃、李司棋和黃淑儀睇齊，在視圈艷壓群芳。趙雅芝以俏麗脫俗的古裝扮相稱著，劇集《新白娘子傳奇》片中演出的「白素貞」是她的代表作，當時中台兩地掀起了「白蛇熱」。

而兒子黃愷傑都跟隨父黃錦燊及趙雅芝加入娛樂圈，而他屬於高學歷的星二代，畢業於美國南加州大學工商管理學系，再到北京電影學院表演系進修演技。

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