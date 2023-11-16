  • 23°C
香港時間 : 20231116日 (週四) 13:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

凍齡美魔女丨趙雅芝70歲慶生照被嘲P圖過度　劉培基「出賣」零修圖照片反被讚

娛樂 12:35 2023/11/16

分享：

分享：

熱門 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

趙雅芝慶祝70歲生日，獲封「最強美魔女」。

7、80年代TVB「四大花旦」之一的趙雅芝，早已把事業重心放於內地，昨日（11月15日）是她登七的大喜日子，她在社交網站分享多張與粉絲慶祝的照片，與眾同樂。

貴為昔日的當家花旦趙雅芝，年達70歲仍然保養得宜，外貌比真實年齡年輕，被網民封為「最強美魔女」。

【明星豪宅】67歲趙雅芝歐陸式豪宅與兒子對打乒乓波 兒子圈內公認高富帥

最新影片推介：戴祖儀專訪

TOPick柴犬追星
宅男女神丨戴祖儀不甘安穩勇於接受挑戰 　Joey享受單身生活拒「收兵」做娘娘

最強美魔女

穿上大紅色「女王裝」的趙雅芝戴上生日后冠，手捧著玫瑰花造型蛋糕，對鏡頭笑得燦爛，有如女王降臨般感覺。她留言感謝大家的祝福：「收到了大家充滿溫暖的祝福！也祝大家喜樂安康、幸福美滿 ！」

其白滑緊緻的肌膚狀態，以及苗條身形，完全不像真實年齡，有網民形容她為「變種人」一樣逆齡生長，愈活愈年輕。

不過，有網民就認為這輯生日寫真P圖過度，面和頸一條皺紋也沒有，「比雞蛋殼還雞蛋殼，這是70歲該宣傳的美感？」、「現在化妝或者說P圖這麼誇張了嗎？」

點擊圖片放大
+13
+12

壽星女趙雅芝亦獲好友劉培基、王玉環、前新聞主播葉雅媛等人慶生，劉培基在社交網站分享當晚的照片，「出賣」趙雅芝真實容貌。

從相中可見，趙雅芝在零修圖下依然是個凍齡美魔女，縱使臉上有歲月的痕跡，其高貴優雅打扮比真實年齡年輕一大截，網民反讚優雅地老去比P圖後更美。

70歲趙雅芝零修圖照片反被讚。（IG圖片）

【明星豪宅】與兒子黃愷傑分享生活日常　趙雅芝內地別墅展現歐陸格調

70年代花旦

趙雅芝活躍於1970至80年代，為無綫電視「四大花旦」之一，當年與汪明荃、李司棋和黃淑儀睇齊，在視圈艷壓群芳。趙雅芝以俏麗脫俗的古裝扮相稱著，劇集《新白娘子傳奇》片中演出的「白素貞」是她的代表作，當時中台兩地掀起了「白蛇熱」。

而兒子黃愷傑都跟隨父黃錦燊及趙雅芝加入娛樂圈，而他屬於高學歷的星二代，畢業於美國南加州大學工商管理學系，再到北京電影學院表演系進修演技。

點擊圖片放大
+6
+5

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【明星豪宅】67歲趙雅芝歐陸式豪宅與兒子對打乒乓波 兒子圈內公認高富帥
16:58 2022/04/19
【明星豪宅】67歲趙雅芝歐陸式豪宅與兒子對打乒乓波 兒子圈內公認高富帥
【明星理財】于洋加國享福六字真言贈娛圈後輩　憶當年一齣片酬可買佐敦文英樓兩單位
17:04 2022/07/21
【明星理財】于洋加國享福六字真言贈娛圈後輩　憶當年一齣片酬可買佐敦文英樓兩單位
【風流少俠】鄭少秋年輕女人緣旺緋聞多　秋官歷兩段婚姻一身女兒債
12:23 2023/10/02
【風流少俠】鄭少秋年輕女人緣旺緋聞多　秋官歷兩段婚姻一身女兒債

你可能感興趣

【明星豪宅】67歲趙雅芝歐陸式豪宅與兒子對打乒乓波 兒子圈內公認高富帥
16:58 2022/04/19
【明星豪宅】67歲趙雅芝歐陸式豪宅與兒子對打乒乓波 兒子圈內公認高富帥
【明星理財】于洋加國享福六字真言贈娛圈後輩　憶當年一齣片酬可買佐敦文英樓兩單位
17:04 2022/07/21
【明星理財】于洋加國享福六字真言贈娛圈後輩　憶當年一齣片酬可買佐敦文英樓兩單位
【風流少俠】鄭少秋年輕女人緣旺緋聞多　秋官歷兩段婚姻一身女兒債
12:23 2023/10/02
【風流少俠】鄭少秋年輕女人緣旺緋聞多　秋官歷兩段婚姻一身女兒債
趙雅芝 娛樂人物職業 演員 黃錦燊 王玉環 網絡熱話 娛樂行業 社交平台 凍齡

最高瀏覽

糖尿病危機｜常吃紅肉易患糖尿病？　專家揭每周超過1分量風險增62%
糖尿病危機｜常吃紅肉易患糖尿病？　專家揭每周超過1分量風險增62%