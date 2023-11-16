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癌症殺手｜女子常便秘脹氣小腹凸出　確診卵巢癌末期1年後病逝【附症狀及高危因素】

醫生診症室 12:07 2023/11/16

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女子常便秘脹氣小腹凸出，確診卵巢癌末期1年後病逝。

卵巢癌是本港女性第6大癌症，由於初期症狀不明顯，故有「隱形殺手」之稱。有婦產科醫生分享，有患者經常有便秘、脹氣的問題，但遲遲沒有求醫檢查，結果最終證實患上卵巢癌，病情已經發展至後期，一年後不幸病逝。醫生提醒，如發現有腹部脹痛、月經量過少等6大症狀，應該盡早求診。

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生命鬥士｜6歲女童患罕見腦癌捱過30次電療　媽媽難忘愛女堅強度最後時光

台灣婦產科醫生王樂明在節目《健康好生活》中表示，卵巢癌早期難以發現，由於卵巢位於骨盆腔深處，大小如拇指，當腫瘤生長到某個程度，影響到附近組織並產生症狀，通常已屬三、四期。

王樂明分享案例，指自己一名50多歲的親人，經常出現便秘、脹氣的症狀，但起初不以為意，選擇服藥緩解。一年過去，她發現肚子變大，拍一拍便有水波震盪，當時她仍未有正視問題，直到後來脹氣太嚴重求醫，被先後轉介至腸胃科和婦科，進行超聲波檢查後終發現腹腔底部有「一大團東西」。

其後她接受手術，最終證實患上卵巢癌，病情已經進展至三、四期，經治療後無法改善症狀，最終在一年後病逝。

卵巢癌高危因素及症狀

王樂明指出，以下人士患上卵巢癌的風險較高：

  • 年屆50歲或以上的女性
  • 未生育或不孕，有子宮內膜異位症病史者
  • 單獨服用雌激素藥物超過10年人士
  • 乳腺癌易感染基因發生突變的人群
  • 卵巢腫瘤或惡性腫瘤家族遺傳史人士

他提醒，卵巢癌的症狀不明顯，如發現以下6個情況，應及早求醫：

  • 腹部脹痛
  • 腰痛
  • 月經量過少或停經
  • 女性荷爾蒙紊亂
  • 下肢、外陰部水腫
  • 莫名消瘦

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責任編輯：羅嘉欣

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