癌症殺手｜女子常便秘脹氣小腹凸出　確診卵巢癌末期1年後病逝【附症狀及高危因素】

▲ 女子常便秘脹氣小腹凸出，確診卵巢癌末期1年後病逝。

卵巢癌是本港女性第6大癌症，由於初期症狀不明顯，故有「隱形殺手」之稱。有婦產科醫生分享，有患者經常有便秘、脹氣的問題，但遲遲沒有求醫檢查，結果最終證實患上卵巢癌，病情已經發展至後期，一年後不幸病逝。醫生提醒，如發現有腹部脹痛、月經量過少等6大症狀，應該盡早求診。

最新影片：

台灣婦產科醫生王樂明在節目《健康好生活》中表示，卵巢癌早期難以發現，由於卵巢位於骨盆腔深處，大小如拇指，當腫瘤生長到某個程度，影響到附近組織並產生症狀，通常已屬三、四期。

王樂明分享案例，指自己一名50多歲的親人，經常出現便秘、脹氣的症狀，但起初不以為意，選擇服藥緩解。一年過去，她發現肚子變大，拍一拍便有水波震盪，當時她仍未有正視問題，直到後來脹氣太嚴重求醫，被先後轉介至腸胃科和婦科，進行超聲波檢查後終發現腹腔底部有「一大團東西」。

其後她接受手術，最終證實患上卵巢癌，病情已經進展至三、四期，經治療後無法改善症狀，最終在一年後病逝。

卵巢癌高危因素及症狀

王樂明指出，以下人士患上卵巢癌的風險較高：

年屆50歲或以上的女性

未生育或不孕，有子宮內膜異位症病史者

單獨服用雌激素藥物超過10年人士

乳腺癌易感染基因發生突變的人群

卵巢腫瘤或惡性腫瘤家族遺傳史人士

他提醒，卵巢癌的症狀不明顯，如發現以下6個情況，應及早求醫：

腹部脹痛

腰痛

月經量過少或停經

女性荷爾蒙紊亂

下肢、外陰部水腫

莫名消瘦

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣