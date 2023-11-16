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BLACKPINK｜師妹團BABYMONSTER月底出道　C位成員小Jennie無預警退出

娛樂 13:03 2023/11/16

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韓國超人氣女團BLACKPINK的師妹團BABYMONSTER今年年頭聲勢大好，但出道日期一拖再拖，上月更被爆製作人於網上為BABYMONSTER公開徵求出道曲，連番「神操作」令人大感錯愕。早前BABYMONSTER終於落實於11月27日正式出道，在粉絲們引頸以待之際，卻接獲一個震撼消息——有「小Jennie」之稱的全能Ace成員Ahyeon退出！

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BABYMONSTER由3位韓籍、2位日本籍及2成泰國籍成員，共7人組成。其實Ahyeon的退團傳聞已非新鮮事，自7月開始，BABYMONSTER的官方Instagram已不見Ahyeon的身影。

在日前官方陸續釋出成員個人預告片的時候，有眼利的網民發現背景的更衣架只有6組數字，再度質疑是否有成員退出？

豈料一語成讖，BABYMONSTER所屬經紀公司YG娛樂昨日宣布，成員Ahyeon因健康理由需要休息，未能以BABYMONSTER一員於月底出道，BABYMONSTER將以6人體制出道。YG娛樂續指，會支援Ahyeon於充分休息後，以更好的面貌回歸。

Ahyeon有「小Jennie」之稱。

消息一出，立即引來極大迥響。因Ahyeon身為團體中心成員，更一直被YG視為集歌、舞、Rap三種技能於一身的全能Ace成員。

在YG YouTube的多個舞台評價之中，Ahyeon的舞台魅力亦備受肯定，就連YG總製作人梁鉉錫也曾經大讚她是個「擁有多項武器的戰士」，每次看到她都因實力太全面而感到難以置信。

而Ahyeon於出道前總評價中翻唱Charlie Puth的《Dangerously》，至今在YouTube累積逾3千萬觀看次數，更引來原唱本尊大讚！

07年出生，年僅16歲的Ahyeon本來是備受矚目的超新星，最終卻無緣出道，大批粉絲直言非常失望，甚至懷疑究竟Ahyeon是否已經離開YG娛樂？但今日YG娛樂再度回應大派定心丸，指Ahyeon只是缺席出道，BABYMONSTER仍然是7人女團，為她之後重新加入團體埋下伏線。

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YG娛樂連日來是非多多，除了BLACKPINK續約一事遲遲未有定案，連師妹團的出道路亦一波三折，究竟Ahyeon會否之後再加入BABYMONSTER？至今仍然是個謎。

但亦有粉絲指出，BABYMONSTER的師兄團TREASURE成員方藝潭和MASHIHO也曾因進修、健康原因而暫時停止活動，最終亦宣布退團，令人擔憂Ahyeon會否將上演同樣「劇本」。

記者：Panda

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