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甲型流感｜避過新冠自認「天選之人」　33歲OL染甲流「兩肺全白」裝人工心肺救命【附流感症狀】

醫生診症室 14:04 2023/11/16

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自認「天選之人」逃過新冠，33歲OL遭同事傳染甲流，「兩肺全白」裝人工心肺救命。

今年甲型流感（甲流）肆虐，若出現感冒的症狀要特別留意。台灣一名33歲的OL至今未確診過新冠肺炎，但早前卻出現發燒、咳嗽等症狀，以為是普通感冒，結果病情急轉直下。最終她確診甲型流感並出現併發重症，兩邊肺部發白，需裝上人工心肺才得以保命。

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綜合台媒報道，台中一名33歲的詹姓女子本身並無慢性病，且從未確診過新冠肺炎，自認是「天選之人」、「病毒絕緣體」。然而早前公司有同事感染甲型流感，休息2、3天便好，而詹女士卻開始出現發燒、咳嗽及全身無力等症狀。

一開始她以為自己只是普通感冒，然而病情卻變嚴重，遂立即前往醫院求醫。最後詹女士確診甲型流感，在服用抗流感藥物後仍未得到改善，直至病情進展到第5天急速惡化，更出現心跳加速、呼吸急促等症狀。

烏日林新醫院胸腔內科醫生許人文表示，患者就醫時，經過X光檢查發現她已「兩肺發白」，罹患流感重症合併急性呼吸道窘迫症候群，血氧濃度低，而緊急入ICU病房。

對於病情惡化較快，病人在ICU使用呼吸器插管治療，每天需要注射抗病毒藥物及預防性抗生素，但肺部治療效果仍未見起色。另一位負責醫生、重症醫學科主任黃奎彰表示，當時密切監察患者的維生指數，雖然呼吸器已給到100%氧氣，但血氧濃度只能達到80多，屬於嚴重缺氧，隨時會有生命危險。

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最後，院長林明輝決定使用人工心肺機（ECMO）以增加患者的血氧濃度、維持生命，讓肺部得到充分休息，以助恢復功能。許人文續指，人工心肺開始運作後，患者的血氧濃度成功升高至95%，順利渡過危險期。

不過，在裝置人工心肺機的第4天，患者突然出現敗血症、腎臟衰竭及肝臟損傷，於是又另外裝上洗腎機。所幸經過醫療團隊的努力，為詹女士排除各項併發症，8天後她的病情終於有所好轉，到第10天時兩邊肺部功能大幅改善，可以移除人工心肺機，讓肺部恢復自主功能。

詹女士使用人工心肺機共治療10日，其後轉用呼吸器治療多21天後，就成功轉回一般病房，再經接近1個月的觀察和治療後，終於在本月初康復出院。

流感症狀+潛伏期

流行性感冒簡稱流感（influenza，簡稱flu），是一種高傳染性病毒引致呼吸道感染的疾病，病毒共分甲、乙、丙型三種。一般而言，本港最普遍的流感多為甲型H1N1及H3N2，流感高峰期通常在1至3月及7至8月期間。

流感徵狀通常較感冒嚴重。要知道是否患上流感，通常要經醫生作臨床診斷，檢查患者有否出現以下較常見的症狀，包括﹕

  • 發燒（通常是高燒，即攝氏38.5度或以上）
  • 頭痛
  • 極度疲累
  • 乾咳
  • 喉嚨痛
  • 流鼻涕或鼻塞
  • 肌肉痛
  • 兒童或會肚瀉及嘔吐

據《Frontiers in Public Health》的研究，一般而言流感症狀的出現順序如下：

潛伏期、傳染期

流感病毒潛伏期通常是1至3日，而患者可在病發前約1天至病發後5至7天內感染他人。而幼兒或免疫功能嚴重受損人士的傳染期甚至會更長。

治療方法

由於流感由病毒引起，服用抗生素並無療效。除非出現細菌感染的併發症，否則無需服食抗生素。

人體本身有免疫能力，一般只須服用如退燒藥、咳藥水或收鼻水藥，紓緩不適，大部分患者會在一星期內自行痊癒。

不過，流感患者有可能出現併發症，如支氣管炎、肺炎、慢性疾病惡化等，嚴重更可導致死亡。

患者應盡早找醫生求診外，亦要有足夠的休息，多喝水、進食有營養和容易消化的食物，另外切勿忘記戴上口罩，以防感染他人。

5大接種流感疫苗Ｑ&A

為預防季節性流感，不少專家呼籲民眾及早接種流感疫苗，TOPick整合了5大流感疫苗Q&A：

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責任編輯：羅嘉欣

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