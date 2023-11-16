【網絡熱話】內地男帶妻女來港4件事被震撼 發文大讚：感受到港人超多善意

近日有內地男於「小紅書」發文，指近日帶妻女來港拿身份證，遇到4件事被震撼，直指「在香港感受到了港人超多善意」，又大讚港人有禮貌及友善︰「香港人在保持距離感的同時，是非常非常nice的」。

內地男自稱「香港優才」，他在小紅書以「HK小朋友在HK感受到了港人超多善意」為題發文，他指自己曾在香港上學及工作超過2年，今次帶同妻子及女兒來香港拿身份證，結果幾件小事情再次證明香港人在保持距離感的同時是非常非常nice的。

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善良的大媽與老闆娘

事件一是遇到善良的香港大媽，當日內地男一家到埗後去了一個網紅甜品店，女兒吃東西時不慎濺到身上，與他們同枱的香港大媽見他手忙腳亂幫女兒擦拭，就遞給他1整包紙巾說︰「你們帶着，給小朋友用」，然後笑笑就走了。

事件二是老闆娘免費送他女兒玩具燈，內地男一家在西營盤走累了，就入咖啡店歇歇腳，他大讚一位從美國留學回來的老闆娘，普通話及英文都說得很好，卻「包容我的蹩腳廣東話」，他們離去時，老闆娘竟把店裏賣的玩具兔子燈送了1個給女兒，令她超級開心。

▲ 內地男大讚港人有禮貌及友善︰「香港人在保持距離感的同時，是非常非常nice的」。

▲ 內地男乘小巴及地鐵都遇着好人好事，節省了金錢與時間。

司機、乘客提醒落車

事件三是遇到友善的司機及乘客，內地男一家坐小巴時，因為零錢不夠全程，他只能用「水皮粵語」表示︰「我說要不就給個整的20不要找了」，幸好坐在後方的老爺爺提議「小朋友就別給錢了」，司機也附和說「你別給了」，到站後，更有幾個大爺大媽「怕我們聽不懂地點」，一起提醒他們落車。

事件四是店員帶路上廁所，內地男說他們在銅鑼灣港鐵站，女兒突然想去廁所，他於是抱着女兒問路，旁邊的店員問他「是小朋友上廁所嗎？」，待他們回答後，就帶他們往後面的員工通道，「省了我們好多路」。

樓主大讚港人友善互助，引來網民熱議，有人身同感受︰「在香港生活了十年，直觀感受是：沒事的時候都是冷漠臉，有事的時候就會不知道從哪裏走過來很多人看看要不要幫忙」、「香港人是超級有禮貌哦」，而亦有港人回應︰「香港人對有素質守規矩的人都很客氣友善」、「我們歡迎一切有禮貌，有邊界感的遊客」。

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