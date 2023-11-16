  • 21°C
香港時間 : 20231116日 (週四) 16:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網絡熱話】內地男帶妻女來港4件事被震撼 發文大讚：感受到港人超多善意

育兒資訊 15:18 2023/11/16

分享：

分享：

熱門 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

近日有內地男於「小紅書」發文，指近日帶妻女來港拿身份證，遇到4件事被震撼，直指「在香港感受到了港人超多善意」，又大讚港人有禮貌及友善︰「香港人在保持距離感的同時，是非常非常nice的」。

內地男自稱「香港優才」，他在小紅書以「HK小朋友在HK感受到了港人超多善意」為題發文，他指自己曾在香港上學及工作超過2年，今次帶同妻子及女兒來香港拿身份證，結果幾件小事情再次證明香港人在保持距離感的同時是非常非常nice的。

最新影片推介

TOPick一分鐘
彩虹邨重建︱細味最美屋邨舊式情懷　必到打卡勝地籃球場

善良的大媽與老闆娘

事件一是遇到善良的香港大媽，當日內地男一家到埗後去了一個網紅甜品店，女兒吃東西時不慎濺到身上，與他們同枱的香港大媽見他手忙腳亂幫女兒擦拭，就遞給他1整包紙巾說︰「你們帶着，給小朋友用」，然後笑笑就走了。

事件二是老闆娘免費送他女兒玩具燈，內地男一家在西營盤走累了，就入咖啡店歇歇腳，他大讚一位從美國留學回來的老闆娘，普通話及英文都說得很好，卻「包容我的蹩腳廣東話」，他們離去時，老闆娘竟把店裏賣的玩具兔子燈送了1個給女兒，令她超級開心。

內地男大讚港人有禮貌及友善︰「香港人在保持距離感的同時，是非常非常nice的」。

內地男乘小巴及地鐵都遇着好人好事，節省了金錢與時間。

司機、乘客提醒落車

事件三是遇到友善的司機及乘客，內地男一家坐小巴時，因為零錢不夠全程，他只能用「水皮粵語」表示︰「我說要不就給個整的20不要找了」，幸好坐在後方的老爺爺提議「小朋友就別給錢了」，司機也附和說「你別給了」，到站後，更有幾個大爺大媽「怕我們聽不懂地點」，一起提醒他們落車。

事件四是店員帶路上廁所，內地男說他們在銅鑼灣港鐵站，女兒突然想去廁所，他於是抱着女兒問路，旁邊的店員問他「是小朋友上廁所嗎？」，待他們回答後，就帶他們往後面的員工通道，「省了我們好多路」。

樓主大讚港人友善互助，引來網民熱議，有人身同感受︰「在香港生活了十年，直觀感受是：沒事的時候都是冷漠臉，有事的時候就會不知道從哪裏走過來很多人看看要不要幫忙」、「香港人是超級有禮貌哦」，而亦有港人回應︰「香港人對有素質守規矩的人都很客氣友善」、「我們歡迎一切有禮貌，有邊界感的遊客」。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

 

相關文章

天瑜爸爸丨順利切除肺葉癌細胞 天瑜爸爸報平安： 衷心感謝大家
今日 10:18
天瑜爸爸丨順利切除肺葉癌細胞 天瑜爸爸報平安： 衷心感謝大家
爭產風波丨放棄亡母過億遺產留父養老　八旬父突再婚子女反悔入稟討回判決出爐
今日 11:26
爭產風波丨放棄亡母過億遺產留父養老　八旬父突再婚子女反悔入稟討回判決出爐

你可能感興趣

天瑜爸爸丨順利切除肺葉癌細胞 天瑜爸爸報平安： 衷心感謝大家
今日 10:18
天瑜爸爸丨順利切除肺葉癌細胞 天瑜爸爸報平安： 衷心感謝大家
爭產風波丨放棄亡母過億遺產留父養老　八旬父突再婚子女反悔入稟討回判決出爐
今日 11:26
爭產風波丨放棄亡母過億遺產留父養老　八旬父突再婚子女反悔入稟討回判決出爐
夫妻之道 爸媽心聲 網絡熱話 網紅 中港矛盾 司機 大媽 香港 銅鑼灣 社交平台

最高瀏覽

糖尿病危機｜常吃紅肉易患糖尿病？　專家揭每周超過1分量風險增62%
糖尿病危機｜常吃紅肉易患糖尿病？　專家揭每周超過1分量風險增62%