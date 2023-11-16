子宮肌瘤｜女子患子宮肌瘤兩度手術仍持續長出　中醫揭常吃1類食品出事

▲ 一名患有子宮肌瘤的女子兩度進行手術仍未能康復，求醫揭常吃1類食品出事。

踏入冬季，不少人都會吃藥膳和補品暖身，但並非人人適合。台灣中醫師周宗翰日前分享一宗病例，一名34歲女子患有子宮肌瘤，4年內兩度進行手術，但肌瘤仍持續長出。經過問診之後，才發現該名女子特別喜歡吃「燉補類」的食品，意外刺激肌瘤，導致自己一直未能康復。

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根據台媒《ETtoday健康雲》報道，周宗翰受訪時表示，曾有醫生建議該名女子進行第3次手術，但因為前2次手術已經令她的腸壁出現沾黏，引起排便不順，於是便改向中醫求助。經問診後發現，女子平日在飲食上並無太多節制，且特別喜歡吃燉補類食品。不過周宗翰就指出，子宮肌瘤其實與飲食息息相關，吃錯食物甚至會養大肌瘤。

補品和藥膳為何會刺激子宮肌瘤？周宗翰就解釋，子宮肌瘤對雌激素高度敏感，換言之雌激素會誘發肌瘤生長。因此常放入藥湯燉煮的藥材，例如何首烏、桂圓、人參、阿膠等，除非是患有「氣虛體寒」的子宮肌瘤，否則基本上都不適合患者飲用。

此外，高熱量、高油脂的食物也特別容易誘發子宮肌瘤。周宗翰指，高脂肪食物會促進某些激素生成和釋放，尤其補品藥膳中常見的豬腳、五花肉等，都需要控制攝取量。他又提醒，子宮肌瘤患者需避免食用過多和動物生殖系統有關的食物，以及蟹黃、蟹膏、蝦膏等含有大量激素的食品。

他最後建議，子宮肌瘤患者飲食原則應以高纖、低脂、低糖為主，可多吃椰菜花、青椒，堅果類杏仁、核桃等；全穀類的糙米、小麥、燕麥等都是不錯的食物。另外，牛奶、蝦皮、海帶等食物亦有助子宮調養，還促進子宮細胞生長的作用，對子宮發育和卵巢健康都有幫助。

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何謂子宮肌瘤？

婦產科專科醫生方秀儀曾受訪講解「子宮肌瘤」（Uterine fibroids/leiomyomata）的症狀及成因。「子宮肌瘤」俗稱「纖維瘤」，是子宮的平滑肌增生造成的良性腫瘤，屬常見婦科疾病。

子宮肌瘤主要分為3種︰黏膜下肌瘤、漿膜下肌瘤，以及間質性肌瘤，其生長位置、症狀和影響各有不同。

35歲以上女士，約30%人會患上子宮肌瘤；40歲或以上女士，患有子宮肌瘤比20至30歲患有子宮肌瘤的機率高10倍；到50歲更增至80%機會。

症狀

方醫生指，多數患者有月經的問題，例如經期日子拖長而周期縮短、經量過多、持續經痛或出現貧血等。有些患者會因子宮肌瘤體積變大，腹部凸出，壓著直腸或膀胱而造成便秘或尿頻。

成因及高危人士

以下女性患子宮肌瘤風險較高：

40歲或以上：比20至30歲患有子宮肌瘤的機率高10倍

有相關家族病史：機率高3倍

從未生育：曾分娩3次或以上的婦女，與未生育的婦女進行比較，風險降低80%

肥胖：因為體內雌激素較高

方醫生表示，暫時並無預防方法。不過，食品添加劑、大豆也會增加患子宮肌瘤的風險。其中，進食大豆的風險會增加2.5倍。

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責任編輯：羅嘉欣