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靚媽精明眼｜沙田帝逸酒店自助餐買一送一　任食即開生蠔+冰鎮龍蝦+和牛蟹宴

親子好去處 12:24 2023/11/16

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熱門 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

KKday將於今日（16日）推出「帝逸酒店自助餐買一送一優惠」，以超抵價品嚐「和牛．蟹秋海陸饗宴」自助晚餐及「回味香港情懷」自助午餐。（KKday圖片）

秋風起最想食蟹！KKday將於今日（16日）推出「帝逸酒店自助餐買一送一優惠」，以超抵價品嚐「和牛．蟹秋海陸饗宴」自助晚餐及「回味香港情懷」自助午餐，前者美食包括即開生蠔、鐵板和牛薄燒、迷你吞拿魚蓉蟹肉丼、花膠蟹肉海王羮等美食，不容錯過！

最新影片推介：

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彩虹邨重建︱細味最美屋邨舊式情懷　必到打卡勝地籃球場

「和牛．蟹秋海陸饗宴」自助晚餐菜式豐富，必食推介除了即開生蠔、冰鎮龍蝦之外，餐廳更以美國頂級和牛及加拿大蟹種入饌，炮製了鐵板和牛薄燒、迷你吞拿魚蓉蟹肉丼、花膠蟹肉海王羮及黃金蟹等，一次過滿足想食和牛及蟹的你。

而自助午餐則以香港情懷做主題，任食新鮮海鮮、刺身、沙田乳鴿、沙田雞粥、各式串燒及Häagen-Dazs雪糕等。KKday推出的限時買一送一優惠，自助午餐折後平均每人低至$219，自助晚餐則低至$406。

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優惠詳情

預訂日期：2023年11月16日至11月22日23:59
使用日期：2023年11月18日至2024年1月31日
（不適用於2023年12月15日至2024年1月1日）
地址：香港沙田源康街1號-帝逸酒店

1. 【KKday 9周年快閃限量搶–買一送一】
帝逸酒店自助晚餐
用餐時間：18:00–21:30

用餐日期：即日起至2023年11月30日
價惠價：星期一至四$812/2位，平均$406/位（原價$812/位）
               星期五至日$878/2位，平均$439/位（原價$812/位）

用餐日期：2023年12月1日至14日及2024年1月2至31日
價惠價：星期一至四$834/2位，平均$417/位（原價$812/位）
              星期五至日$911/2位，平均$455.5/位（原價$812/位） 

2. 【KKday 9周年快閃限量搶–買一送一】
帝逸酒店自助午餐
用餐時間：12:00–14:30

用餐日期：即日起至2023年11月30日
價惠價：$438/2位，平均$219/位（原價$502/位）

用餐日期：2023年12月1日至14日及2024年1月2至31日
價惠價：$471/2位，平均$235.5/位（原價$502/位）

3. 【KKday 9周年快閃限量搶–買一送一】
帝逸酒店自助早午餐

用餐日期：即日起至2023年11月30日
價惠價：$581/2位起，平均$290.5/位起（原價$625/位）

用餐日期：2023年12月1日至14日及2024年1月2至31日
價惠價：$614/2位起，平均$307/位起（原價$625/位）

*以上已包括原價加一服務費

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責任編輯：林綺玲

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